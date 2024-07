Libro sugli stupri durante la guerra, la minaccia del diplomatico: "È contro la Russia, finirà male"

Avrebbe dovuto essere una normale presentazione di un libro uscito da poco, come se ne tengono tante a Milano. Per di più su un tema neutrale e teoricamente condiviso: la violenza subita dalle donne durante la guerra. Invece si è trasformato in un'intimidazione da parte di un rappresentante diplomatico russo, che in sostanza ha affemato che il libro era "contro i russi" e "sarebbe finito male".

Libreria Centofiori, 19 giugno. Il libro presentato è "Donna sul fronte", di Alaine Polcz, scritto nel 1991 e recentemente pubblicato in italiano da Edizioni Anfora. Presenti il traduttore Antonio D'Auria e la curatrice Mónika Szilágyi. Il libro, in parte autobiografico, è ambientato in Transilvania (allora Ungheria) nel 1944 e racconta la storia di Alaine, che a 19 anni scappò col marito dall'attuale Cluj-Napoca all'avvicinarsi delle truppe romene. Nel romanzo si parla tra l'altro degli stupri subiti dalle donne ungheresi da parte dei soldati dell'Armata Rossa.

L'intervento del diplomatico

Per circa tre quarti d'ora l'incontro si è svolto normalmente, parlando del libro e dei fatti storici correlati. Poi, quando è stato il momento di chiedere al pubblico se qualcuno avesse domande da porre, ha preso la parola un giovane in giacca e cravatta che si è presentato come Dimitrij, addetto del consolato russo a Milano, e ha estratto alcuni fogli per leggerli, affermando che il libro "on tenta di creare amicizia tra i popoli d'Europa, di spiegare le ragioni di ciò che sta accadendo e di progeggere le generazioni future dagli errori del passato e dalla guerra" e "crea una visione distorta" sulla Russia.

Si è poi lamentato che, nel romanzo, si parlasse soltanto di violenze commesse dai sovietici e non di quelle commesse dai romeni. Sul punto, il traduttore gli ha fatto notare che, in un passo, i soldati sovietici stavano liberando quelle zone dal nazismo. Il diplomatico russo ha proseguito sottolineando le violenze da parte ungherese e poi che, sebbene i politici occidentali oggi affermino che ucraini e russi sono due popoli diversi, gli ucraini parteciparono alla liberazione dell'Ungheria.

La minaccia

Infine l'intimidazione. "Non siamo contrari a questo libro", ha concluso lo sconosciuto diplomatico, "ma, separato dai fatti storici, purtroppo dipinge una brutta immagine della Russia e della nostra storia, ed è improbabile che contribuisca allo sviluppo dell'amicizia tra i popoli europei. La riscrittura della storia e la demonizzazione della Russia finiranno male".