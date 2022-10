A Milano potrebbe aumentare il numero di tassisti

La giunta di Milano ha deciso di (ri)aprire il tema dei tassisti in città. Troppo pochi? Con turni male organizzati? Si vedrà che cosa verrà deciso dall'assessora alla mobilità, Arianna Censi. Di sicuro, nelle scorse settimane era stato rilevato che, in alcune giornate (weekend) e fasce orarie (serali), prendere un taxi a Milano sta diventando sempre più difficile. Talvolta impossibile.

Le cooperative di taxi respingono da sempre la soluzione dell'aumento delle licenze, mentre puntano il dito sul fatto che i cantieri rallentano la viabilità e l'incremento turistico post covid è stato più elevato del previsto. Censi ha però rivelato di avere preparato un dossier sottoponendolo al sindaco Beppe Sala e ai colleghi di giunta, al fine di studiare le criticità del servizio attuale di taxi e le possibili soluzioni.

La concentrazione di eventi nel secondo semestre dell'anno (soprattutto quelli fieristici) sembra essere uno dei problemi maggiori, mentre, secondo Censi, l'autorizzazione dei turni liberi in concomitanza di "picchi" di lavoro non è stata risolutiva. Non è ancora un via libera all'aumento delle licenze, ma sicuramente quest'ipotesi è sul tavolo.