Pochi taxi, l'Antitrust al Comune di Milano: "Aumentare le licenze"

Il comune di Milano 'bacchettato' dall'Antitrust sui taxi, perché le licenze sono troppo poche. L'autorità garante della concorrenza e del mercato, come si apprende, ha inviato a Palazzo Marino (ma anche ai comuni di Roma e Napoli) una segnalazione sulle criticità nel servizio taxi in termini di qualità ed efficienza. "È emersa - si legge nella nota dell'Antitrust - una diffusa e strutturale inadeguatezza del numero delle licenze attive rispetto alla domanda del servizio taxi", che ha generato troppe richieste inevase e tempi "eccessivamente lunghi" di attesa per il servizio.

Secondo i dati che l'Antitrust ha raccolto direttamente dai comuni, a Milano sono attive 3,5 licenze ogni mille residenti, meglio che a Roma (2,8) e Napoli (2,6). Ma comunque troppo poche. Di conseguenza, l'autorità ha sollecitato le tre amministrazioni ad "adeguare il numero delle licenze taxi alla domanda di tali servizi". Per gli esperti dell'Antitrust non basta l'aumento delle licenze fino al 20% in più, fissato dal recente decreto Asset: le amministrazioni dovrebbero "osare" ancora di più, senza dimenticare altri provvedimenti come le doppie guide (che in realtà a Roma e Milano ci sono già), il taxi sharing e turni più efficienti.