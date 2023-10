Licenze taxi, per Sala il governo "scarica tutto sui sindaci"

Disappunto di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, riguardo al decreto del governo sulle licenze dei taxi. Il primo cittadino di Milano, parlando a margine di un convegno, venerdì mattina ha annunciato che farà una riflessione con altri sindaci, perché a suo dire c'è in giro molto disappunto rispetto alle regole approvate giovedì dal Parlamento nel decreto Asset. In particolare, secondo Sala, non sarebbe stato considerato ciò che aveva proposto l'Anci, l'associazione dei Comuni.

"Certamente c'è un tentativo, anche dalle dichiarazioni che ho sentito, di scaricare di nuovo il problema sui sindaci", ha detto Sala: "Con una formula o l'altra dovremmo andare avanti. È chiaro che le lamentele sul numero dei taxi mancanti sono estremamente significative a Milano". Presto infine per parlare di tempistiche: "Vogliamo prima capire cosa dice il decreto, vederlo pubblicato e guardarlo con attenzione", ha concluso.

Intanto, il sindacato Usb ha proclamato uno sciopero dei taxi di 24 ore per protestare contro l'aumento delle licenze. I sindacati dei taxisti sono tradizionalmente sfavorevoli a questo provvedimento.

Zero soldi ai Comuni

Il decreto, in sintesi, velocizza la procedura di nuove licenze riducendo a 15 giorni, anziché 60, il tempo d'attesa per il parere dell'autorità di regolazione dei trasporti. Dopodiché i sindaci potranno indire un concorso straordinario per assegnare al massimo il 20% di licenze rispetto a quelle già in essere nel Comune (per Milano significherebbe quasi mille nuove licenze).

Ma le risorse ricavate dall'acquisto delle licenze, secondo il testo approvato, andrebbero tutte ai tassisti preesistenti (come forma di 'risarcimento' per l'ingresso di nuovi colleghi-concorrenti), e non per il 20% al Comune come sarebbe con i tempi standard, mentre il costo del concorso straordinario ricadrebbe interamente sulle casse del Comune che lo indice. È quindi probabile che diversi Comuni non useranno l'iter veloce per indire i concorsi per nuove licenze.