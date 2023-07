Licenze taxi, il Comune tira dritto: chiederà mille licenze in più

Il Comune di Milano chiederà mille licenze taxi in più a Regione Lombardia, ma poi il numero esatto sarà oggetto di trattativa. La conferma arriva dall'assessora alla mobilità Arianna Censi dopo un incontro con i rappresentanti dei tassisti. Restano però diversi i punti di vista: i tassisti, infatti, sono contrari all'aumento delle licenze e preferiscono che prima si esplorino altre strade, come la doppia guida.

"L'aumento del numero di licenze, fermo da tanto tempo, può essere molto utile per riequilibrare la domanda e l'offerta", ha commentato Censi dopo l'incontro: "E sono convinta che non rappresenterà un problema per il loro lavoro. Il fatto che esistano chiamate inevase in alcuni momenti della giornata rappresenta un problema per la gran parte dei cittadini che mi scrivono tutti i giorni. E questo non nuocerà al servizio nella sua complessità".

Contraria, come detto, la posizione dei tassisti, che all'incontro erano rappresentati da Pietro Gagliardi dell'Unione artigiani. "Siamo disposti a discutere delle problematiche legate all'eccessiva richiesta di domanda", ha commentato Gagliardi, "anche se a nostro parere è una cosa eccezionale. Abbiamo uno strumento, che si chiama collaborazione familiare. Prima usiamo gli strumenti a disposizione, poi se non raggiungiamo l'obiettivo possiamo eventualmente parlare di licenze".

Licenze familiari: scontro sui numeri

Ed è scontro anche sulle collaborazioni familiari: secondo i numeri ufficiali del bando, le adesioni sono state appena 91. Ma Gagliardi contesta il dato e afferma che le richieste sarebbero state molte di più. Purtroppo mancavano "i pezzi di carta", cioè le abilitazioni alla guida di un taxi, ma per il sindacato "le scuole sono piene di persone che vogliono fare questa cosa", cioè guidare il taxi di un familiare. Per Gagliardi, in questo momento, tutte le città medio-grandi europee soffrono di un eccesso di domanda che, a giudizio del sindacato, sarebbe di natura eccezionale. E poi, ribadisce Gagliardi, è tutta la viabilità ad essere un problema, a partire dai "mezzi pubblici insufficienti in certi orari".

"Tipico esempio di negazione della concorrenza"

Sul tema è intervenuta anche Lisa Noja, consigliera regionale di Azione-Italia Viva, per criticare l'immobilismo di Regione Lombardia sull'argomento. "Questo servizio pubblico è ormai insufficiente per cittadini, visitatori e turisti, e più che mai per quelli con disabilità". Il tema è stato affrontato proprio da Noja, martedì, al question time in consiglio regionale: Mauro Piazza, sottosegretario ai trasporti, ha risposto con uno studio di analisi sulla domanda e l'offerta di taxi commissionato dalla Regione nel 2019, poi bloccato per la pandemia e per ora non ripreso.

"Mi sono occupata come avvocato per 15 anni di antitrust, e questo è il tipico esempio di chiusura di un mercato per difendere posizioni di rendita a discapito dei principi basilari della concorrenza. Un approccio che danneggia in primis i consumatori che, con un mercato più aperto e adeguato alla domanda di trasporto con taxi, avrebbero invece servizi migliori e tariffe più basse", ha commentato Noja: "La Regione si ostina a stare dalla parte della parte dei tassisti che non vogliono alcuna apertura e a non incrementare il numero massimo delle licenze in Lombardia. Tra l’altro, le auto bianche utilizzabili dalle persone con disabilità oggi sono pochissime e con nuove licenze si potrebbe incentivare l’adattamento dei veicoli per renderli accessibili".