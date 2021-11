Airitaly, un flashmob per dire no al licenziamento collettivo

Un flashmob per dire no ai licenziamenti dei lavoratori di Airitaly. Ad annunciarlo gli stessi dipendenti della compagnia, "erede" di Meridiana, in liquidazione.

La mobilitazione, che si svolgerà il 10 novembre, dalle 14 alle 18, in via Cinelandia a Cologno Monzese (Milano), vuole dare voce al dissenso per la procedura di licenziamento collettivo avviata lo scorso ottobre e in scadenza il 31 dicembre. All'iniziativa, che promette di non intralcaiare il traffico e rispettare tutte le norme di sicurezza, dovrebbero prendere parte una cinquantina di persone.

"Con la presente - si legge in una nota dei lavoratori - siamo a comunicarvi che in data 5 novembre 2021 avrà luogo l’ultimo incontro, interno alla cosiddetta fase aziendale, relativo alla procedura di licenziamento collettivo avviata dalla società AIritaly Spa e rivolta a 1330 unità circa". Di qui la decisione di dare vita al flashmob.

Airitaly impiega un migliaio circa di lavoratori solo in Lombardia: a Malpensa, in particolare, operano 260 lavoratori del personale di terra, 483 assistenti di volo e 190 comandanti e piloti. A Linate, invece, sono operativi quattro addetti di terra.