I 128 lavoratori del call center anti covid a rischio licenziamento (e dimenticati dal ministero)

Per mesi la loro è stata la voce pronta a rispondere a ogni dubbio sul covid e su un'ermegenza in quel momento sconosciuta. Adesso quella stessa voce sembra non fare più rumore. È il destino di oltre 500 lavoratori del call center Almaviva, che rischiano il posto di lavoro.

A fine ottobre, infatti, scade l'appalto dell'azienda con il ministero della salute - lo stesso che aveva portato alla nascita del numero di pubblica utilità 1500 Covid 19 - e il futuro dei dipendenti sembra essere segnato. La ditta, stando a quanto denunciato più volte dai sindacati, avrebbe infatti deciso di chiudere le sedi di Palermo, Catania, Napoli, Rende e Segrate: solo nel milanese sono 128 le persone con contratti full o part time che potrebbero restare senza un lavoro.

"I circa 550 lavoratori del numero di pubblica utilità '1500-Covid 19', i dipendenti di Almaviva Contact delle sedi di Palermo, Catania, Milano, Napoli e Rende, attendono ancora una risposta risolutiva alla loro situazione", ha ricordato nelle scorse ore il segretario nazionale Ugl Telecomunicazioni, Stefano Conti. "Dopo aver svolto un servizio fondamentale per la cittadinanza durante il periodo della pandemia, sembra che il committente pubblico, ovvero il ministero della Salute, si sia dimenticato del loro destino lavorativo che, al momento, dopo una laconica comunicazione istituzionale di qualche mese fa relativa alla procedura di gara, non vede all’orizzonte un percorso chiaro e definito", ha proseguito il sindacalista.

"Nel frattempo è stato sottoscritto un accordo con Almaviva Contact per un esodo incentivato di questi lavoratori, che, lungi dall’essere la soluzione per risolvere il problema occupazionale, è al momento l’unico segnale concreto che è stato possibile attuare per fronteggiare gli esuberi. Chiediamo, nel più breve tempo possibile, una proroga al 31 dicembre del servizio ed utilizzare il tempo restante per trovare una soluzione che - ha concluso Conti - consenta di mantenere l’attuale perimetro occupazionale".