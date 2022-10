L'azienda con 20 milioni di utile che licenzia 42 persone

La lettera di licenziamento è alle porte. Sono 42 i lavoratori della Commscope Italy srl di Agrate - specializzata nella produzione di infrastrutture per le comunicazioni - per i quali nelle scorse settimane è stata aperta la procedura di licenziamento collettivo. Su 158 lavoratori della fabbrica di Agrate Brianza, 42 rimarranno a casa.

I sindacati hanno organizzato per giovedì 13 ottobre dalle 9.30 alle 11.30 un presidio davanti ai cancelli della ditta. Una mossa, quella della società, che arriva come un fulmine a ciel sereno. Da quanto riferiscono Rsu Fiom Cgil Commscope e la Fiom Cgil Monza e Brianza, l'azienda navigherebbe in buone acque. Tanto che negli ultimi tre anni avrebbe realizzato, a livello dell’unità di Agrate, utili per complessivi 20 milioni e 500 mila euro.

"L’azienda ha circoscritto la procedura di licenziamento agli addetti dedicati alla business unit Filtri - si legge nella nota ufficiale del sindacato -. Che nel triennio precedente ha subito una riduzione dei ricavi, il che ha portato la direzione aziendale a programmare una riorganizzazione che prevede la delocalizzazione di alcune delle attività, attualmente svolte presso il sito di Agrate, presso altri stabilimenti del gruppo ubicati in Cina ed in India. Una motivazione esclusivamente economico finanziaria, con pesantissime ricadute occupazionali sul sito di Agrate, che ha provocato l’immediata risposta da parte di tutti i dipendenti".

La Fiom Cgil di Monza, insieme alla Rsu aziendale, nel corso dei primi incontri con la direzione ha chiesto il ritiro della procedura di licenziamento e l’utilizzo di strumenti alternativi - come la cassa integrazione per riorganizzazione aziendale - per cercare di ridurre nel tempo l’impatto degli esuberi. Il confronto tra le parti si è avviato immediatamente dopo la data di apertura della procedura di licenziamento e proseguirà il prossimo 17 ottobre presso la sede di Assolombarda Milano.