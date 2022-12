Milano, 160 lavoratori a rischio licenziamento protestano regalando panini alla mortadella

Per Natale rischiano di trovarsi sotto l'albero la lettera di licenziamento. E per scongiurare questa situazione sono scesi in piazza, non solo per protestare ma anche per distribuire gratuitamente panini con prosciutto e con mortadella. Erano 160 i dipendenti dell'azienda Vismara di Casatenovo, nella Brianza lecchese, che nella mattinata di giovedì 22 dicembre hanno manifestato in piazza della Scala a Milano, dalle 10 alle 13.

Durante la protesta, alla quale hanno preso parte anche dipendenti della Ferrarini, che ha acquistato la famosa società produttrice di salumi, i lavoratori hanno letto una lettera per spiegare le motivazioni della loro rabbia e per chiedere alla banca ed agli organi competenti di rivedere le richieste e di sospendere atti e decreti ingiuntivi. Una delegazione si è poi spostata sotto la sede di Intesa San Paolo in via Verdi e un’altra di fronte alla prefettura.

Già un anno fa i dipendenti di Vismara avevano manifestato insieme ai colleghi della Ferrarini contro la richiesta della banca della messa all’asta della sede di Ferrarini a Reggio Emilia. L’iniziativa di oggi si inserisce nella più ampia vicenda del concordato preventivo, iniziato con la domanda della capogruppo Ferrarini nel 2018, e concluso con l’omologa definitiva del concordato Vismara nell’ottobre 2021.

"La nostra azienda ha fatto domanda di concordato preventivo a luglio 2018, e dopo un iter concordatario particolarmente travagliato a causa delle azioni di disturbo create da elementi/ società esterne, ad ottobre 2021 è finalmente arrivata l’omologa definitiva - si legge nel documento ufficiale distribuito durante la manifestazione -. Se Vismara non farà fronte a quanto richiesto entro il 24 dicembre, vigilia di Natale, inizierà una procedura fallimentare che porterà alla perdita dei posti di lavoro per tutti noi. L'unico interesse di noi lavoratori è il mantenimento di tutti i nostri posti di lavoro e la salvaguardia della nostra azienda che abbiamo difeso in tutti questi anni di procedura concordataria".