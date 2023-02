Liceo Caravaggio occupato: "Il sistema scolastico ci opprime"

Un altro liceo di Milano occupato. Gli studenti dell'artistico Caravaggio di via Prinetti, zona Turro, si mobilitano come i loro coetanei di altre scuole superiori della città. Il Caravaggio è il quinto liceo milanese a occupare, dopo il Severi Correnti e il Tito Livio, il classico Manzoni di via Orazio e il Boccioni.

"Oggi noi student* del Caravaggio ci troviamo costrett* a manifestare contro questo sistema scolastico che non ci dà voce, ci opprime e ci tratta più come dei numeri che come individui, perché prima di essere student* siamo persone - si legge in un post del Collettivo C.a.s.c.o. -. È inaccettabile che ci sia stato tolto il diritto di manifestare e il nostro dissenso contro ogni forma di repressione, insegnandoci la punizione nel momento in cui esprimiamo le nostre idee aggiungendo nel nostro regolamento sanzioni repressive. Passiamo sei o più ore della nostra giornata in un ambiente che non è sicuro a livello strutturale ed emotivo e con personale impreparato che non rispetta la nostra identità".

"Vogliamo una scuola inclusiva che ci dia la possibilità di sviluppare e portare avanti le nostre passioni le nostre necessità - continuano i liceali -. Vogliamo una scuola pulita e a norma per student* e professor* perché è inammissibile vivere in una struttura che non riceve la manutenzione adeguata, dove le fognature esondano più volte all'anno e in cui i muri si crepano dopo una leggera scossa. Vogliamo che le istituzioni smettano di tagliare fondi per la scuola pubblica". Tra le richieste dei ragazzi, anche quella che i servizi medici e psicologici per i più giovani diventino delle priorità del governo. "Vogliamo una scuola antifascista, che ci insegni consapevolezza e attualità al posto di zittire le denunce al fascismo e negare l’esistenza di esso quando è presente più che mai e quando veniamo picchiati fuori dalle nostre scuole - concludono gli studenti -. Vogliamo una scuola che ci metta a nostro agio, che non ci insegni la cultura del silenzio, ma che ci incoraggi a denunciare le molestie e non a subirle passivamente soprattutto quelle da parte del nostro personale scolastico".