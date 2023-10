È stata inaugurata la nuova sede del liceo coreutico Tito Livio

Flash mob e spettacoli di danza classica, moderna e contemporanea per inaugurare il liceo Coreutico Tito Livio, in via Gozzadini, in zona San Siro. "Questo liceo è un unicum della città di Milano – ha detto la dirigente scolastica Simona Forzoni – è un sogno che si realizza grazie a Regione, Comune e Città Metropolitana". "Tutto questo è stato possibile perché tutti insieme ci abbiamo creduto, nessuno da solo avrebbe potuto farcela", ha spiegato la dirigente scolastica rivolgendosi agli studenti.

Cos'è un liceo coreutico Il liceo coreutico è un tipo di scuola superiore che offre un'istruzione classica insieme a un focus specifico sull'arte e la danza. Gli studenti studiano materie comuni come matematica, scienze e lingue, ma dedicano anche una parte significativa del loro tempo all'apprendimento delle discipline artistiche, inclusa la danza. Questo tipo di istituto fornisce una formazione completa, equilibrando l'istruzione accademica con un'educazione artistica approfondita. Gli studenti che frequentano un liceo coreutico sviluppano competenze sia nel campo delle arti che in quello accademico.

Il liceo coreutico Tito Livio è nato da pochi anni e, nell'ultimo anno, ha affrontato una serie di lavori di ristrutturazione, promossi e finalizzati da Città Metropolitana e dallo stesso liceo. È stata creata una nuova aula danza, la quarta, e sono stati rinnovati il cortile, gli spogliatoi e le altre tre aule danza.

"Il mio pensiero va a voi ragazzi – ha detto il sindaco Giuseppe Sala dal cortile del liceo ai tanti studenti presenti – sono qui per chiedervi di sentirvi dei piccoli e piccole grandi milanesi, di volervi bene. Viviamo in un mondo complesso, vediamo ciò che sta succedendo. Non è scontato nascere a Milano, non è scontato nascere italiani. È una fortuna che abbiamo e che dobbiamo meritarci. Godetevi questi anni". Il sindaco ha anche promesso che lavorerà per consentire alla scuola di utilizzare il Teatro Carcano per gli spettacoli di fine anno.

Prima i discorsi delle istituzioni, poi il via alle danze, con gli studenti della 4I che hanno realizzato un flash mob di danza contemporanea, la cui coreografia è stata curata dal docente Alessandro Amoroso. Nella nuova aula danza poi si sono esibite le classi 3C, 4C e 5C in performance di danza classica e moderna, seguite dai docenti Clara Congera, Christian Colombo e Annarita Fadda.

"Il liceo Coreutico permette di abbinare agli studi liceali quelli dell'arte della danza, assicurando agli studenti una solida e completa formazione" ha detto Forzoni, che poi ha svelato la sua speranza per il futuro: "Oggi il liceo conta 900 alunni, di cui circa 200 sono al Coreutico. Abbiamo due classi per sezione e contiamo di poter aumentare. Per l’anno prossimo vorrei avere tre classi prime. Con i nuovi locali, la nuova aula danza, questo obiettivo potrebbe essere raggiungibile" ha concluso.

Presenti alla cerimonia di inaugurazione, tra gli altri, anche Luciana Volta, direttore dell'ufficio scolastico regionale; Mattia Abdu Ismahil, presidente del Municipio 1; Roberto Maviglia, consigliere delegato all'edilizia scolastica di Città Metropolitana e Giorgio Galanti, ex preside del liceo Tito Livio.