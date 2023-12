Iniziati i lavori per il nuovo liceo di Milano: come sarà la scuola da 26 milioni di euro

Ora le ruspe. Poi la ricostruzione. Sono iniziati nelle scorse ore i lavori per dare vita al liceo Gastel di Milano, il nuovo istituto che sorgerà sulle ceneri dello storico Paolo Frisi di via Amoretti. "A Quarto Oggiaro è iniziato l’abbattimento dell’edificio esistente per far posto ad una nuova scuola", ha annunciato giovedì Giulia Pelucchi, presidente del municipio 8.

Il nuovo liceo sarà dedicato agli studi artistici ed economicosociali e il progetto - per un investimento di oltre 26 milioni di euro, su un'area di 14.500 metri quadrati - sarà finanziato dal Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza.

Aule giardino e auditorium

"Il nuovo Frisi, parte della storica istituzione scolastica di Milano fondata nel 1857 come Reale Scuola Tecnica, sarà un edificio aperto e inclusivo, per offrire alla popolazione studentesca e ai cittadini un luogo di formazione e scambio culturale, per attività di socializzazione e forme di apprendimento innovative, nella tradizione e nello spirito dell’istituto, del suo corpo docente e degli allievi", avevano spiegato i curatori dei lavori al momento della consegna del progetto definitivo.



La scuola sarà "una struttura all’avanguardia, concepita nel rispetto dei più recenti requisiti ambientali, con soluzioni progettuali e impiantistiche che garantiscono la massima flessibilità di utilizzo, minimizzando i consumi. Una lunga loggia ballatoio mette in relazione gli spazi scolastici con il nuovo parco a ovest dell’area di intervento, perimetrando, inoltre, delle aule giardino a cielo aperto. I volumi della palestra, auditorium e teatro di posa, ubicati nella parte est dell’edificio, lo proteggono dal tracciato ferroviario".

"Gli spazi aperti, per attività esterne e a giardino, si basano sul paesaggio come infrastruttura performativa, portatrice di benefit ecologici e ambientali, alla luce dei principi delle discipline del Landscape e Ecological Urbanism e delle agende urbane europee e globali", avevano concluso i progettisti. Il nuovo liceo dovrebbe essere pronto nel 2026.