A Milano occupazione nei licei Manzoni e Boccioni

Nelle scuole superiori di Milano è tempo di occupazione. Dopo il Severi Correnti e il Tito Livio, nella mattinata di lunedì 13 febbraio a occupare sono stati anche gli studenti del liceo classico Manzoni di via Orazio e dell'artistico Boccioni di piazza Arduino.

La decisione di occupare, hanno spiegato gli studenti sui social, è arrivata anche per evidenziare "il disagio che ogni giorno viviamo all'interno delle mura della nostra scuola, il cui clima è il riflesso della situazione preoccupante che troviamo al di fuori". I programma nei due istituti lezioni autogestite, incontri, sport e cineforum.

Al Boccioni i ragazzi hanno definito la propria generazione come "ribelle" e "in lotta per il futuro". Tra i temi che gli studenti affronteranno, anche il surriscaldamento globale, l'anarchia in Italia, il 41 bis e, naturalmente, lo stato attuale della scuola.