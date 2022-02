Ha aperto un nuovo Lidl nel Milanese

Taglio del nastro. Giovedì Lidl ha inaugurato il suo nuovo supermercato a San Vittore Olona, nel Milanese. Lo store, in cui lavoreranno 11 nuovi dipendenti, si trova in Via Sempione 9 all'interno del centro commerciale "La Carbonaia" ed è il 44esimo a insegna Lidl tra Milano e hinterland.

Il nuovo edificio, ha spiegato il colosso tedesco in una nota, "è frutto di un progetto di recupero di un’area abbandonata sulla quale insisteva un fabbricato degli anni ’70. La vecchia struttura è stata demolita e ricostruita mantenendone la sagoma caratteristica. Il tutto con consumo di suolo pari a zero".

Il supermercato, hanno sottolineato da Lidl, "è inoltre dotato di un impianto fotovoltaico da 68 kW e di un sistema di luci a Led che consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alle tecnologie tradizionali". Il locale sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21.30 e alla domenica dalle 9 alle 20.

"Il nuovo punto vendita Lidl vuole offrire ai clienti l’opportunità di godere di un ampio assortimento e di un’esperienza di acquisto semplice e funzionale, sempre ad un ottimo rapporto qualità prezzo. Un supermercato completo, in cui trovare tutto ciò che si desidera, partendo dal reparto frutta e verdura con una vasta scelta di prodotti consegnati freschi ogni giorno, l’offerta “to go” che comprende tramezzini, focacce e smoothies, pensata per chi ha poco tempo a disposizione, e il reparto panetteria con proposte calde sfornate più volte al giorno. Non mancano - ha concluso Lidl - prodotti biologici, freefrom e vegan per venire incontro alle diverse esigenze nutrizionali".