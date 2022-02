Nel milanese ha aperto un nuovo Lidl

Ancora un taglio del nastro. Giovedì 24 febbraio Lidl ha inaugurato il suo nuovo supermercato a Vimodrone, nel milanese. Lo store, in cui lavoreranno 15 nuovi dipendenti, si trova in Via Padana Superiore 280, non lontano dal centro commerciale dello stesso comune.

Il nuovo supermercato, circa 1.400 metri quadrati, "nasce da un progetto di riqualificazione urbana a consumo di suolo pari a zero, conseguente alla ristrutturazione di un edificio preesistente, un tempo adibito alla produzione di mobili", si legge in una nota diramata dalla società.

Da Lidl fanno sapere che il nuovo edificio è stato costruito con metodi costruttivi moderni e attenti sia alla sostenibilità ambientale che all’efficienza energetica. Il supermercato "è dotato di ampie vetrate per favorire la luminosità naturale degli interni, il 100% dell’energia utilizzata proviene da fonti rinnovabili e sul tetto dell’edificio è presente un impianto fotovoltaico da 210 kW - puntualizzano dall'azienda -. La gestione sostenibile dell’immobile prevede, inoltre, la dotazione di un impianto di luci a LED che consente di risparmiare più del 50% di energia rispetto alle tecnologie precedenti. Infine, i clienti dello store hanno a propria disposizione un ampio parcheggio dotato di circa 200 posti auto e fornito di una colonnina per la ricarica gratuita di due auto elettriche".

Il punto vendita è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21:30 e la domenica dalle 8:30 alle 21.