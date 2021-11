Liliana Segre è cavaliere della Legion d'Onore francese

Legion d'Onore francese a Liliana Segre, testimone dell'Olocausto e senatrice a vita. Christian masset, ambasciatore di Francia a Roma, ha insignito sabato 27 novembre Segre dell'importante onoreficenza con una cerimonia a Palazzo Farnese, sede dell'ambasciata. Masset, nel suo discorso, riportando il "fraterno saluto" del presidente Emmanuel Macron, ha ripercorso l'esperienza e la vita della senatrice a vita, deportata a tredici anni insieme al padre e ai nonni.

Per Masset, Segre ha avuto la forza di "scegliere la speranza", insieme al marito partigiano, Alfredo Belli Paci. "Ha onorato la memoria di chi non è sopravvissuto", ha detto l'ambasciatore francese, "tra l'altro inaugurando il Memoriale della Shoah a Milano, o presiedendo il comitato delle 'pietre d'inciampo' per celebrare la memoria di ogni persona deportata dinanzi alle loro abitazioni", ma anche testimoniando l'Olocausto nelle scuole "per trasmettere le ore più buie della storia affinché non si ripetano più" e continuando con coraggio a combattere "l'intolleranza e l'indifferenza", presiedendo da ultimo la commissione antidiscriminazione del Parlamento italiano, istituita su sua iniziativa. "La sua voce", ha concluso l'ambasciatore francese, "deve essere udita oltre l'Italia, la Francia e l'Europa. Risuona come messaggio universale". Segre, nel discorso di ringraziamento, ha dedicato il riconoscimanto alle sue "amiche francesi" deportate con lei.

Che cos'è la Legion d'Onore

La Legion d'Onore è la più alta onorificenza conferita dallo Stato francese. I cavailieri sono quasi 90 mila, 22 mila gli ufficiali, meno di quattromila i commendatori. Tra i notabili, si possono ricordare l'alpinista Walter Bonatti, ufficiale, Giorgio Armani, cavaliere, e la senatrice Emma Bonino, commendatore. Nella storia vi sono stati rifiuti o restituzioni 'eccellenti'. Tra i rifiuti, gli scienziati Pierre e Marie Curie o i filosofi Simone de Beauvoir e Jean Paul Sartre. Gli italiani Corrado Augias, Sergio Cofferati e Giovanna Melandri hanno restituito l'onorificenza nel mese di dicembre del 2020 per protesta contro il conferimento al presidente egiziano al-Sisi.