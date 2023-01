A Milano il limite di velocità potrebbe abbassarsi a 30 Km/h

Il limite di velocità sulle strade di Milano potrebbe passare da 50 a 30 chilometri orari. Il condizionale è d'obbligo perché per il momento è "solo" un documento - approvato dal consiglio comunale nella seduta di lunedì 9 gennaio - che invita il sindaco e la giunta a prendere in considerazione il progetto e attivarlo con il 1° gennaio 2024.

La misura, se venisse istituita, comporterebbe l'estensione del limite di velocità a 30 chilometri orari su tutte le strade urbane, fatta eccezione per alcune arterie a grande scorrimento (dove resterà il limite di 50). Il testo con le linee guida del progetto approvato dall'assemblea è stato presentato da Marco Mazzei (Gruppo consiliare Beppe Sala sindaco) e sottoscritto da altri 26 membri della maggioranza tra cui Giulia Pastorella, Lisa Noja, Gabriele Rabaiotti, Daniele Nahum e Valerio Pedroni.

I firmatari del testo sostengono che il nuovo limite di velocità potrebbe aiutare a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali. "L’impatto tra un’automobile che viaggia a 50 km/h e un pedone o un ciclista è quasi sempre fatale per l’utente leggero della strada, e che al contrario l’impatto a 30 km/h non è quasi mai letale e offre ampie rassicurazioni sulla minore gravità delle conseguenze", viene sottolineato nel documento. E a dimostrarlo è la matematica: tra tempo di reazione e spazio di frenata a 30 km/h un veicolo percorre 13 metri, a 50 km/h ne percorre circa 28. Inoltre, sempre secondo i promotori del testo, aiuterebbe Milano nella lotta all'inquinamento atmosferico e acustico.

E il traffico? Secondo chi ha presentato il testo la misura non "condizionerebbe negativamente i tempi medi di percorrenza", anzi fluidificherebbe il movimento dei mezzi a motore "evitando accelerate e frenate che consumano più carburante, producono maggiore smog e sono più pericolose per la sicurezza"; non solo: sarebbe in grado di far aumentare la velocità media anche "grazie all'uso delle tecnologie" come le onde verdi. L'obiettivo del testo, comunque, è uno solo: disincentivare l’uso dei mezzi a motore privati per gli spostamenti nella cintura urbana.