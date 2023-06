Milano mette un limite ai concerti: tutti i nuovi "divieti"

Musica più bassa, calendari quasi obbligati e norme più stringenti. Sono state approvate dalla giunta "le nuove linee d’indirizzo per la realizzazione di manifestazioni in luogo pubblico di rilevante impatto per la città e per spettacoli a carattere temporaneo, che definiscono le modalità di organizzazione, realizzazione e gestione degli eventi". L’obiettivo - ha fatto sapere il comune di Milano - "è quello di contemperare le misure in deroga relative agli aspetti acustici con misure mitigative di rispetto della vita delle comunità residenti nei quartieri di riferimento, di tutelare le aree a verde, di organizzare in modo efficiente e sostenibile la mobilità e il trasporto pubblico nella zona, anche per consentire lo spostamento e il deflusso degli spettatori al termine degli eventi".

In sostanza, lo scopo delle nuove regole è cercare di trovare un punto d'incontro tra gli eventi - i grandi concerti soprattutto - e la vita del quartiere. "Per ogni sito in cui si svolgono spettacoli individuato in delibera vengono fissati specifici limiti temporali, valori limite per le sorgenti sonore, da 75 a 80 decibel, e il numero massimo di eventi realizzabile annualmente in ogni singolo sito", hanno spiegato da palazzo Marino.

Il limite ai concerti

"Per quanto riguarda le principali venues, nel 2023 sono autorizzati in deroga allo Stadio Meazza 19 eventi, limite 80 decibel,, all’Ippodromo del Galoppo 8, di cui 3 con limite a 75 decibel e 5 a 80 decibel, e all’Ippodromo La Maura 7, con limite a 80 decibel. Sempre relativamente al 2023, per gli eventi che si svolgeranno in questi tre siti, al superamento della soglia dei 30mila biglietti paganti, è previsto a carico delle società organizzatrici un contributo forfettario a copertura delle spese straordinarie per il trasporto pubblico di 20mila euro per eventi che avranno luogo al Meazza e al Galoppo, e di 30mila per quelli che si svolgeranno all’Ippodromo La Maura".

"Per quanto riguarda il 2024 - ha annunciato l'amministrazione - la delibera individua una serie di criteri sulla base dei quali dovrà realizzarsi la programmazione: innanzitutto il numero di eventi non potrà superare il limite massimo di giornate concesse in deroga già approvate per l’anno 2023". Quindi: 34 concerti al massimo tra San Siro, Galoppo e La Maura.

Almeno due giorni di pausa e orari sfalsati

"Inoltre, per quanto riguarda specificatamente l’area San Siro Ippodromo al Galoppo Ippodromo La Maura, nel 2024 l’organizzazione degli spettacoli dovrà tenere conto di una capienza massima complessiva non superiore a 78.500 partecipanti, per disincentivare la contemporaneità di eventi nella stessa giornata o fascia oraria, e dovrà sempre prevedere la sospensione per almeno 2 giorni consecutivi nell’ambito di ciascuna settimana di programmazione, al fine di assicurare il necessario periodo di compensazione al territorio", le nuove norme del comune.

"In caso di eventi in compresenza su più di uno di questi siti l’organizzazione dovrà prevedere un orario di inizio e fine di ciascuno evento con una differenza minima di 1 ora. L’eventuale compresenza di eventi dovrà essere preventivamente concordata ed autorizzata con l’Amministrazione. Infine, per quanto attiene gli impatti sulla mobilità, sempre con decorrenza dall’anno 2024, viene stabilito un parametro di contribuzione pari a € 0,80 a biglietto pagante, da - ha concluso il comune - corrispondersi nell’ambito di uno specifico accordo negoziale da sottoscriversi con l’amministrazione comunale".