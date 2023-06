Milano Linate premiato come miglior aeroporto d'Europa

Linate premiato come miglior aeroporto d'Europa per le sue tecnologie avanzate e il suo impegno a favore della sostenibilità ambientale. A conferire il premio allo scalo milanese l'Airport Council International (Aci), l'associazione che rappresenta 500 aeroporti di 55 paesi europei.

L'aeroporto cittadino del capoluogo lombardo si è aggiudicato il premio Europe Best Airport Award 2023, nella categoria degli aeroporti tra i 5 e i 10 milioni di passeggeri, per il lavoro svolto negli ultimi anni sul fronte della sostenibilità e della decarbonizzazione del settore aeroportuale. Modalità 'green' per accedere allo scalo grazie alla metropolitana, scelta di carburanti alternativi (Saf e idrogeno) e Urban air mobility sono infatti tra i principali obiettivi sui quali l’aeroporto milanese sta investendo per proseguire nel suo percorso di decarbonizzazione. Milano Linate ha conseguito infatti il livello 4+ dell'Airport Carbon Accreditation e si è impegnato al conseguimento del 'Net zero emission' nel 2030, con venti anni di anticipo rispetto a quanto prefissato dal settore aeroportuale europeo.

I giudici di Aci hanno inoltre valutato positivamente i progetti innovativi e tecnologici utilizzati per rendere l’esperienza del passeggero sempre più dinamica, veloce e sicura. Tra questi i nuovi controlli di sicurezza che dispongono delle nuove macchine Eds-Cb e il FaceBoarding sono quelli che hanno apportato maggiori risultati in termini di qualità del servizio offerto. A Milano Linate l’area security è stata implementata con tecnologie di ultima generazione che semplificano e rendono più veloce le operazioni di controllo. Sono state infatti installate delle nuove macchine Eds-Cb (Explosives detection systems for cabin baggage) che impiegano una tecnologia Tac, la quale aumenta l’efficacia dei controlli di sicurezza grazie al riconoscimento automatico degli esplosivi e consente di tenere liquidi e dispositivi elettronici nei bagagli.

A oggi l'innovazione del sistema di sicurezza di Linate ha inizio dal check-in, dove con il sistema 'face boarding' il passeggero può associare all’impronta biometrica del proprio volto il suo documento e la sua carta di imbarco e fino al momento di salire a bordo non dovrà più mostrare alcun documento accelerando così il transito nei diversi punti di verifica.