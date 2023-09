Perché Atm difende la soppressione della linea 73

Prima le proteste dei residenti. Ora le spiegazioni tecniche. "La soppressione della 73 è stata decisa sulla base di dati previsionali molto solidi", dati che prevedono che i passeggeri diminuiranno nella tratta tra viale Corsica e il dopo l'apertura della M4. È quanto ha detto Marco Pivi, direttore responsabile della programmazione del servizio di Atm durante la commissione mobilità che si è svolta nella giornata di mercoledì 6 settembre.

In base ai dati presentati da Pivi nel corso della commissione emerge come, prima dell’apertura della metropolitana, "lungo la tratta che allora era servita dalla linea bus 73 e dal tram 27 viaggiassero verso il centro (Corso XX marzo-Cadore) su questi due mezzi circa 2mila persone nelle due ore di punta". La previsione è che tale flusso diminuisca fino a contare solo 900 passeggeri nello stesso periodo di osservazione, per i quali "il 27 deve garantire da solo un servizio adeguato". Pivi ha poi spiegato che è già partita un primo monitoraggio del servizio durante l’estate e nei primi giorni di orario invernale e che "le previsioni sono confortanti: il 4 settembre, giorno di inizio dell’orario invernale, sul 27 c’erano 875 persone".

Inoltre, per quanto riguarda il flusso sulla nuova M4, è stato rilevato che "finché la M4 era limitata a Dateo e non arrivava in centro, in un intero giorno la somma di passeggeri che usufruivano delle fermate Repetti e Forlanini arrivava intorno agli 800/900, ora siamo a 3mila". Pivi ha poi però sottolineato come ci sia un evidente problema su Viale Forlanini che risulta essere rimasto "troppo sguarnito" a seguito della soppressione della 73. La previsione, come ha spiegato Pivi, era che "le persone del quartiere Forlanini non avrebbero avuto particolare difficoltà a raggiungere pedonalmente la stazione di Repetti pur senza la 73".

Per supplire a questa mancanza il comune ha quindi deciso di "ripristinare un servizio di autobus prolungando la 973 lungo viale Forlanini fino ai tre ponti con capolinea in piazza Ovidio". Tale provvedimento incontrerebbe anche le esigenze di coloro che abitano nelle località di Novegro, San Felice e San Felicino che con il prolungamento della 973 possono raggiungere Corso XXII marzo in modo più agevole.

Un’altra problematica che è emersa a seguito della soppressione della linea bus 73 era relativa al minore livello di accessibilità delle vetture della linea di tram 27 rispetto al bus 73, problematica a cui, come spiegato da Pivi, si è cercato di rispondere con una "flotta mista che comprenda anche vetture con pianale ribassato i cui orari di transito siano pre-programmati e pubblicati nelle apposite locandine". Questi provvedimenti sono stati comunque contestati nel corso della Commissione dai rappresentanti dei Municipi che hanno evidenziato come i dati rilevati sul funzionamento del tram 27 non tengano conto dell’imminente inizio della scuole, e come l’utilizzo di un bus (la 73) sia più accessibile per persone con mobilità ridotta o disabili rispetto all’utilizzo del tram 27, non ritenendo sufficiente la proposta di differenziare la flotta di mezzi.