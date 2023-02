Legambiente: "Milano-Mortara tra le linee ferroviarie peggiori d'Italia"

Tra le dieci linee ferroviarie peggiori d'Italia c'è anche la Milano-Mortara. È quanto emerge dal rapporto 'Pendolaria 2023' di Legambiente.

Come ogni anno, l'associazione ambientalista ha stilato una classifica delle dieci linee "in cui viaggiano ogni giorno centinaia di migliaia di persone in situazioni disastrose e inaccettabili". A guadagnare, ancora una volta, le prime posizioni, sono le ex linee circumvesuviane, seguite dalle Roma-Lido e Roma Nord-Viterbo, la Catania-Caltagirone-Gela, e, subito dopo, dalle Milano-Mortara, Verona-Rovigo e Rovigo-Chioggia, Genova-Acqui-Asti, Novara-Biella-Santhià, Trento-Bassano Del Grappa, Portomaggiore-Bologna, Bari-Bitritto.

Secondo Legambiente, proprio puntando su queste tratte, che costringono ogni giorno i pendolari a disagi e ritardi, "si dovrebbe partire per rilanciare l’offerta di trasporto pubblico su ferro, con beneficio in termini di meno inquinamento e meno congestione nelle nostre città, ma anche di qualità della vita e ridotta spesa per le persone". Tuttavia, "su alcune di queste linee - denuncia l'associazione - malgrado l’affollamento dei convogli la situazione non vede miglioramenti, in altre continua a peggiorare e sempre più persone abbandonano i treni proprio perché li trovano sempre più affollati, vecchi e con continue cancellazioni".

Il rapporto ha anche evidenziato l'insufficienza dei binari inaugurati nelle città italiane, le nuove aperture "sono state inadeguate, pari a un chilometro e mezzo all’anno di nuove metropolitane". Più nel dettaglio, nel 2018 sono stati inaugurati 0,6 km; nel 2019 e 2020 neanche un tratto di nuove linee; 1,7 km nel 2021; mentre nel 2022 il dato sale a 5,3 km grazie all’apertura della prima tratta della M4 a Milano. Anche sulle nuove tranvie, spiega Legambiente, "il dato medio dell’ultimo quinquennio è da dimenticare, ossia 2,1 km all’anno: 5,5 km inaugurati nel 2018, 5km nel 2019, nessun chilometro aperto negli ultimi tre anni".