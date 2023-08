Due linee di tram di Milano saranno unite per alcuni giorni

Linee 24 e 27 unite fino al 3 settembre, lo comunica l'Azienda dei trasporti milanesi. I tram sono in servizio dal capolinea Vigentino, in via Ripamonti e in corso di Porta Vigentina: abbiamo riparato la linea aerea danneggiata dal nubifragio. Per via del cantiere in piazza Fontana, la linea 27 resta sostituita dalla 24, che continua a fare servizio nell’unico percorso Vigentino-via Larga-Ungheria fino al 3 settembre (subito dopo la posa dei nuovi binari, che Atm sta terminando secondo il programma lavori, sono previsti alcuni interventi di manutenzione che si concluderanno a fine agosto).

Tram 24: Vigentino-via Larga-Ungheria

I tram fanno servizio come al solito tra il capolinea Vigentino e la fermata di via Larga. Da via Larga, non fanno capolinea in piazza Fontana. Proseguono e continuano il servizio sul percorso della linea 27: fanno le stesse fermate e terminano in viale Ungheria.

Tram 27 sospeso

La linea è sostituita dalla linea 24. Come le altre linee di superficie, anche la linea 24, fino al 3 settembre, segue gli orari estivi