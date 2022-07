La metro (verde) di Milano viaggia più lenta per il caldo

"Per precauzione i treni stanno viaggiando a marcia ridotta sulle tratte all'aperto della linea" M2. Questo l'avviso che nel pomeriggio di domenica 24 luglio Atm ha inviato sulla propria app invitando i viaggiatori a "considerare maggiori tempi di percorrenza".

"M2 a velocità ridotta, rotaie a temperature critiche", si legge nella comunicazione di Atm, che spiega che "i protocolli di sicurezza ferroviaria impongono limiti di velocità ai treni quando le rotaie superano una temperatura critica". Di qui la decisione, in via precauzionale, di fare viaggiare i treni più lentamente nella tratta all'aperto della verde. A fare scattare i rallentamenti è la soglia di 57° C raggiunta dalle rotaie - spiegano da Foro Buonaparte a MilanoToday -. Non appena la temperatura scenderà sotto questo limite, verrà ripristinata la consueta velocità dei convogli.

In questa tratta, spiega l'azienda di trasporti milanese, "binari e rete elettrica sono esposti all'ondata di caldo record". Nei giorni scorsi Atm aveva già avvertito dell'eventualità che sulle tratte all'aperto della M2 i treni potessero rallentare a causa delle alte temperature.