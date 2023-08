Nubifragio, ci vorrà ancora un mese per ripristinare la rete Atm

Non è ancora finito il ripristino della rete Atm in seguito al nubifragio avvenuto a Milano nella notte del 25 luglio, che ha 'spazzzato via' qualcosa come 5mila alberi in città, di cui la maggior parte nei parchi e nelle aree verdi. Tuttavia Atm fa sapere che ormai la rete tramviaria è stata ripristinata per il 90%. Ma la normalità del servizio dovrebbe arrivare (questo è l'obiettivo) il 4 settembre.

Il violento nubifragio, con raffiche di vento superiori a 100 km/h (un record per la città), aveva causato danneggiamenti agli impianti elettrici e bloccato binari e linee aeree di tram e filobus. Atm riferisce che, se non sarà possibile ripristinare per intero la rete entro il 4 settembre, il servizio sarà comunque garantito da bus sostitutivi.

Le linee deviate: aggiornamento

Sempre Atm ha diffuso un aggiornamento sulle linee di tram deviate o interrotte:

Linea 1: servizio tra Roserio e Duomo, saltando le fermate di Cadorna e Cairoli. Sospeso il servizio tra Duomo e Greco.

Linea 4: servizio tra Niguarda (Parco Nord) e via Farini/via Ferrari. Sospeso il servizio fino a via Ricasoli.

Linea 5: servizio tra Ospedale Maggiore e Stazione Centrale (deviando per il cantiere di rinnovo dei binari in via Filzi). Sospeso il servizio tra Stazione Centrale e Ortica.

Linea 12: servizio tra Roserio e piazza Emilia. Sospeso il servizio tra piazza Emilia e viale Molise.

Linea 14: servizio tra Cimitero Maggiore e piazzale Cantore. Bus sostitutivi tra piazzale Cantore e Lorenteggio.

Linea 19: servizio tra piazza Castelli e Duomo. Sospeso il servizio tra Duomo e Lambrate.

Linea 33: servizio tra piazza Bottini e Lagosta. Transita da via Porpora, viale Abruzzi, via Vitruvio, piazza Duca d'Aosta, via Filzi, via Galilei, viale Monte Santo e Garibaldi.