Tutte le linee Atm modificate a Milano

Un autunno di lavori. A ottobre 2023 sono numerose le linee di Atm modificate per la presenza di cantieri in città. Decine di bus e tram deviano infatti dal proprio percorso naturale per permettere agli operai di portare a termine gli interventi in giro per Milano.

Le modifiche sono tutte consultabili sul sito di Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico sotto la Madonnina. Eccole nel dettaglio:

Fino al 10 novembre per il rinnovo dei binari e degli scambi in viale Rimembranze di Lambrate sono modificati:

Tram 33

Fa tutte le fermate tranne quella di piazza Rimembranze di Lambrate. Dopo la fermata Valvassori Peroni, fa capolinea alla stazione M2 di Lambrate, in piazza Bottini (alla stessa fermata della linea 19).

Bus 39 e Q39

Deviano e non passano in via Viotti e viale Rimembranze di Lambrate. Saltano le fermate via Viotti e via Console Flaminio/Saccardo (direzione Pitteri), viale Rimembranze di Lambrate (direzione Loreto). Quando deviano passano in via Salieri, piazza Gobetti, via Rombon e via Pini (dove in direzione via Pitteri/Rubattino fanno una fermata prima di via Bertolazzi). Passano in via Pitteri.

Bus 54

Devia e salta le fermate di piazza Gobetti, Stazione Lambrate, via Viotti e via Console Flaminio/Saccardo. Quando devia passa in via Pini (solo in direzione Dateo M4 ferma prima di via Bertolazzi). Le corse da e per Lambrate fanno capolinea in via Predil/Monte Titano. Passa in via Pitteri.

Bus 924

Devia e fa capolinea in via Predil anziché in via Viotti. Salta le fermate in viale Rimembranze di Lambrate/via Rodano, via Viotti e piazza Bottini (direzione Lambrate M2) e via Viotti (direzione Segrate). Quando devia passa in via Rombon e via Pini (dove in direzione via Cascina Burrona/Segrate fa una fermata prima di via Bertolazzi).

Fino a domenica 29 ottobre cantiere per il rinnovo dei binari e degli scambi in largo Cairoli. Queste le linee modificate:

Tram 1

Devia nelle due direzioni e salta le fermate comprese tra Repubblica M3 e Domodossola M5. Quando deviano, i tram fermano in corso Sempione, via Procaccini, piazzale Cimitero Monumentale, via Ferrari, viale Sturzo, via Rosales, via Monte Grappa, piazzale Principessa Clotilde e via Monte Santo.

Linee alternative

M3 tra Repubblica e Duomo

M1 tra Cordusio e Cadorna o Conciliazione

Tram 10 tra V Alpini e Sempione/Procaccini

M3 + M5 cambiando a Zara

Tram 4

Fa servizio tra il capolinea Niguarda (Parco Nord) e Lanza M2.

Da questa fermata prosegue in via Tivoli, via Mercato, via Ponte Vetero e termina via Cusani, alla stessa fermata del tram 1. Salta le fermate Cairoli M1 (piazza Castello) e via Ricasoli. In alternativa, usate il bus 57.

Bus 50

Fa servizio tra Lorenteggio e piazzale Cadorna. Da questa fermata prosegue in via Paleocapa, via Jacini, piazza Castello e via Minghetti, dove fa capolinea alla fermata della linea 94. Salta la fermata di Cairoli M1.

Fino al 6 ottobre sono in programma lavori stradali piazza Duca d’Aosta. Dopo le 21, queste linee cambiano percorso e fermate:

Tram 5

Nelle due direzioni devia tra viale Tunisia e Marche M5. Salta le fermate di viale Lunigiana, Centrale e via Vitruvio. Quando devia, passa e ferma in via Lazzaretto, viale Vittorio Veneto, Repubblica, viale Monte Santo, viale Monte Grappa, via Rosales, Garibaldi, via Ferrari, via Farini, via Bassi, via Porro Lambertenghi, piazzale Lagosta e Zara.

Tram 9

Fa servizio tra Porta Genova e viale Monte Santo. Da qui prosegue fino in Garibaldi. Passa in viale Monte Santo, viale Monte Grappa, via Rosales. Salta le fermate tra viale Monte Santo e Stazione Centrale.

Tram 10

Fa servizio tra piazza 24 Maggio e viale Monte Santo. Poi prosegue in piazza della Repubblica, viale Vittorio Veneto, via Lazzaretto, via Settembrini, via Venini, via Martiri Oscuri (capolinea insieme al tram 1). Salta le fermate tra viale Monte Santo e viale Lunigiana.

Bus 60, 81 e N26

Verso Duomo (linea 60), Lambrate (linea 81) e Cadorna (linea N26) fanno la fermata Stazione Centrale/piazza Duca d’Aosta sulla corsia laterale.

Fino al 6 ottobre, dalle 7 alle 16 (escluso la domenica)

Tram 14

Verso Lorenteggio i tram deviano da via Cenisio a Arena. Passano in via Procaccini, Cimitero Monumentale, via Ceresio, viale Montello e piazza Lega Lombarda. Saltano le fermate Cenisio M5 e via Bramante/via Sarpi. Fanno le fermate Cimitero Monumentale insieme al tram 10 e piazza Lega Lombarda insieme ai tram 2 e 4. Verso Cimitero Maggiore il percorso non cambia.

Fino a metà ottobre:

Tram 12

I tram non fanno servizio tra via Larga e viale Molise. Fanno servizio tra Roserio e via Larga. Da qui arrivano in piazza Fontana, dove fanno capolinea. Fino al 6 ottobre (escluso la domenica), dalle 7 alle 16, i tram verso via Larga deviano da via Cenisio a Arena. Passano in via Procaccini, Cimitero Monumentale, via Ceresio, viale Montello e piazza Lega Lombarda. Saltano le fermate Cenisio M5 e via Bramante/via Sarpi. Fanno le fermate Cimitero Monumentale insieme al tram 10 e piazza Lega Lombarda insieme ai tram 2 e 4. Verso Roserio il percorso non cambia.

Linee alternative:

B27 + 90/91 tra via Larga e viale Molise, cambiando alla fermata viale Molise/Campania

B27 + 66 tra piazza Fontana e piazza Emilia

Tram 19

Nelle due direzioni, i tram deviano e saltano le fermate tra Duomo e piazza 5 Giornate. Passano e fermano in piazza Missori, corso di Porta Romana, via Lamarmora e viale Monte Nero. In direzione Lambrate i tram fanno la fermata di piazza 5 Giornate insieme al tram 9.

Tram 27

I tram sono sostituiti dai bus B27 sull’intero percorso (oltre ai lavori in largo Augusto, infatti, il servizio è interrotto anche in viale Corsica dove c’è un cantiere di rinnovo binari).

Bus B27

I bus sono in servizio tra viale Ungheria (capolinea in via Salomone) e via Baracchini.

Per i lavori di rinnovo ai binari in viale Corsica, i bus fermano sulla corsia laterale in corso 22 Marzo, viale Corsica e via Mecenate.

Per lavori nella zona di Largo Augusto, sono modificati:

Bus 61

È sospesa la fermata di via Larga (verso largo Murani). Usare la fermata in via Larga prima di via Bergamini.

Bus 84

È sospesa la fermata di Largo Augusto. Usare la fermata Porta Vittoria/largo Augusto.

Bus 85

È sospesa la fermata di Largo Augusto, usare la fermata in via Verziere dopo via Merlo.

Bus NM1

Sono sospese le fermate:

Missori M3 (verso Sesto). Usare la fermata in piazza Diaz 1

Via Larga (verso Sesto). Usare la fermata in via Larga prima di via Bergamini

Bus NM3 e NM4

È sospesa la fermata di via Larga (verso Comasina M3 e Linate M4). Usare la fermata in via Larga prima di via Bergamini. I bus passano sulla corsia laterale anziché in quella riservata.

Bus N27

Per i lavori di rinnovo ai binari in viale Corsica, i bus fanno le fermate di viale Corsica, via Repetti, viale Mecenate e piazza Ovidio sulla corsia laterale.