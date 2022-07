Tutte le linee Atm deviate sabato 2 luglio

Deviazioni e cancellazioni. Atm, la società che gestisce il trasporto pubblico meneghino, ha riorganizzato il proprio servizio per sabato 2 luglio, giorno in cui a Milano andrà in scena la "Milano pride", la sfilata dell'orgoglio Lgbtqia+.

L'appuntamento per la parata è alle 14 in via Vittor Pisani, davanti alla stazione centrale. Poi il serpentone muoverà verso viale della Liberazione, attraverserà il centro città e arriverà verso le 18 all'Arco della Pace, dove è previsto il grande evento finale con musica e interventi dal palco.

Per questo, ha fatto sapere Atm, "dalle 14 alle 18, su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza, alcune nostre linee potrebbero cambiare il servizio, con deviazioni o interruzioni temporanee per permettere il passaggio del corteo".

Queste tutte le modifiche:

Tram 1

Fa servizio tra Roserio e Cordusio. Non raggiunge il capolinea di Greco

Tram 2

Nelle due direzioni devia tra corso Colombo/piazzale Cantore e via Farini/Ferrari

Tram 4

Fa servizio tra Niguarda e via Farini/Ferrari. Non raggiunge il capolinea di Cairoli

Tram 5

Fa servizio su due tratte: Ospedale Maggiore Niguarda – piazza 4 Novembre e Ortica – viale Tunisia

Tram 9

Fa servizio tra piazza 5 Giornate e viale Piave/via Bixio. Non raggiunge il capolinea Stazione Centrale

Tram 10

Fa servizio tra 24 Maggio e Monumentale M5. Non raggiunge il capolinea Lunigiana

Tram 12

Fa servizio su due tratte: viale Molise – via Orefici e Roserio – Cenisio M5

Tram 14

Fa servizio su due tratte: Lorenteggio – via Orefici e Cimitero Maggiore – Cenisio M5

Tram 33

Fa servizio tra Rimembranze di Lambrate e viale Tunisia. Non raggiunge il capolinea piazzale Lagosta

Bus 43

Nelle due direzioni devia tra via Gioia/Galvani e viale Elvezia

Bus 57

Fa servizio tra Quarto Oggiaro e via Canonica/via Sarpi. Non raggiunge il capolinea di Cairoli

Bus 60

Nelle due direzioni devia tra Lima e via Gioia/Galvani

Bus 81

Nelle due direzioni devia tra Lima e via Gioia/Lunigiana

Bus 94

Fa servizio tra Cadorna e Turati M3. Non raggiunge il capolinea Porta Volta