Tutte le linee ferroviarie che chiuderanno per lavori questa estate

L'obiettivo è aumentare la puntualità dei treni. Per questo diverse linee ferroviarie della Lombardia funzioneranno a singhiozzo durante la calda estate del 2023. Disagi necessari perché, come spiegato da Rfi in una nota, parte dei lavori "potranno essere condotti soltanto interrompendo la circolazione dei treni".

I cantieri, più nel dettaglio, interesseranno le linee Milano-Domodossola, Como-Molteno-Lecco, Lecco-Tirano, Milano San Cristoforo-Milano Rogoredo e Pavia-Casalpusterlengo. Su queste linee il programma di circolazione dei treni verrà quindi rimodulato: alcuni collegamenti saranno cancellati o saranno limitati.

Tutte le linee che verranno interessate dai lavori

Linea Milano – Domodossola

Circolazione interrotta del binario tra Arona e Sesto Calende e di linea tra Sesto Calende e Oleggio dal 31 luglio al 4 agosto e dal 7 all’ 11 agosto per lavori di sostituzione di binari e traverse sulla travata metallica a Sesto Calende e di revisione della linea di alimentazione elettrica dei treni. Interruzione della tratta Sesto Calende - Arona dal 21 agosto al 10 settembre per attività di manutenzione straordinaria alla struttura della travata metallica Sesto Calende.Investimento economico: 4 milioni di euro.

Linea Lecco - Tirano

Circolazione ferroviaria interrotta nella tratta Sondrio-Tirano dal 11 giugno al 10 settembre e della tratta Colico - Sondrio dal 6 agosto al 27 agosto, per lavori multisettoriali di manutenzione straordinaria e potenziamento propedeutici alle Olimpiadi 2026. Investimento economico: 35 milioni di euro.

Linea Como - Lecco

Circolazione interrotta nella tratta Albate – Molteno dal 25 giugno al 27 agosto e della tratta Molteno – Lecco dal 30 luglio al 27 agosto, per la realizzazione del sottopasso di Oggiono e Molteno e adeguamento marciapiedi altezza 55cm (standard ferroviario europeo per permettere miglior salita/discesa dei passeggeri) e realizzazione pensiline. Investimento economico: 10 milioni di euro.

Linea Milano - Mortara

Circolazione interrotta della tratta Milano Rogoredo - Milano S. Cristoforo dal 25 giugno al 27 agosto, per la realizzazione della nuova fermata di Milano Porta Romana. Investimento economico 12,5 milioni di euro.

Linea Pavia – Casalpusterlengo

Circolazione interrotta dal 30 luglio al 27 agosto per attività multisettoriali di manutenzione straordinaria all’armamento e alle opere civili. Investimento economico: 35 milioni di euro.