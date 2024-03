La mossa del comune di Milano dopo le inchieste sulle nuove costruzioni

Palazzo Marino corre ai ripari. Il comune di Milano in queste ore ha infatti diffuso una serie di linee guida interne per gli uffici che si occupano di edilizia e urbanistica dopo le inchieste su presunti abusi edilizi della procura di Milano, in cui risultano indagati anche tecnici comunali.

Le linee di indirizzo, come spiega l'amministrazione, servono a orientare il lavoro degli uffici per i procedimenti in corso, per i quali non è stato rilasciato, o comunque non si è ancora formato, il titolo edilizio, cioè per quelli non ancora cantierizzati, tenendo conto dell'orientamento del Gip di Milano, fino a nuove indicazioni operative e interpretative di carattere legislativo, giurisprudenziale o comunque istituzionale. Ad esempio le indicazioni per gli uffici sugli interventi relativi a edifici superiori a 25 metri sono quelle di fare il piano attuativo, oppure, in ogni caso sottoporre l'intervento ad approfondimento specifico per le valutazioni. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione le linee guida prescrivono, come da orientamento del Gip, che se manca qualsiasi traccia dell'immobile pre esistente il tutto deve essere qualificato come nuova costruzione. Sulla cessione o asservimento di aree ad uso pubblico il comune dovrà sempre valutare l'interesse pubblico alla cessione di aree quando c'è un intervento urbanistico, invece che ricorrere alla monetizzazione.

"Noi restiamo convinti che l'amministrazione abbia sempre operato in modo corretto - ha ribadito l'assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi -, ma data la situazione che si è creata pensiamo di dover assumere questo come atto di grande responsabilità, in considerazione dell'interesse pubblico generale, del nostro personale, degli operatori e delle famiglie che intendono impegnarsi nell'acquisto o affitto di un appartamento. Rimane comunque assolutamente prioritaria e urgente una soluzione rapida del problema da parte degli organi di Giustizia o dello stesso legislatore".