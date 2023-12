La lingua dei segni sulle ambulanze e gli altri mezzi di soccorso in Lombardia

Sulle ambulanze della Lombardia arriva la lingua dei segni per tutte le persone sorde. Il servizio di interpretariato (a distanza, via video) è stato attivato su tutti i mezzi di soccorso per l'emergenza sanitaria: ambulanze, automediche, auto infermieristiche ed elicotteri. Il progetto, chiamato 'Lombardia Lis', è stato annunciato da Areu, l'Agenzia regionale emergenza urgenza.

Il servizio funziona attraverso un Qr code, tramite il quale si può accedere, entro 60 secondi, al servizio di video interpretariato, per facilitare la comunicazione tra i cittadini sordi e gli operatori sanitari intervenuti in loro soccorso. Per l'utenza, ovviamente, si tratta di un servizio gratuito, reso possibile dalla collaborazione tra Regione Lombardia e l'Associazione Emergenza Sordi. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17, sia su prenotazione sia in modalità istantanea, e solo su prenotazione nei festivi, nei prefestivi e dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 8.

"L’azione di sostegno e rilancio di Lombardia Lis è la testimonianza del quotidiano impegno della nostra Regione a favore di un sistema sanitario e sociosanitario sempre più inclusivo. Ancora una volta, l’alleanza tra istituzioni e associazionismo, l’autentica collaborazione ispirata dalle competenze e dalle capacità di innovazione nonché dalla costante attenzione alle fragilità ha permesso la messa a terra di un sistema integrato al servizio di tutti i cittadini sordi", ha commentato Elena Lucchini, assessora regionale alla solidarietà sociale.

Il servizio può essere attivato anche dai cittadini sordi che si rivolgono ai servizi e alle strutture sociosanitarie e sanitarie pubbliche e private accreditate per avvalersi delle loro prestazioni oltre che dagli operatori sociali e sociosanitari.