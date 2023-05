Visite e esami: entro il 2023 ci sarà il numero unico pubblico-privato

"Appena nominato assessore, ho parlato della necessità di avere un unico centro prenotazioni che gestisca tutte le prestazioni sanitarie, sia degli erogatori pubblici che quelli accreditati, e che sarà attivo entro la fine dell'anno", cioè alla fine del 2023. Lo ha detto Guido Bertolaso, assessore al welfare di Regione Lombardia, in un'audizione in commissione sanità al Pirellone, giovedì pomeriggio. L'ex capo della protezione civile è assessore da novembre 2022, anche se 'bazzica' i palazzi regionali da prima, quando era stato scelto come commissario per l'emergenza covid.

Il centro unico prenotazioni, abbastanza incredibilmente, in Lombardia non esiste ancora, nonostante da decenni le strutture private accreditate forniscano prestazioni sanitarie ai cittadini gratuitamente o con il ticket, in modo del tutto equivalente al servizio sanitario pubblico. Secondo Bertolaso, comunque, finalmente alla fine del 2023 i cittadini lombardi potranno rivolgersi a un unico numero telefonico per accedere a tutte le agende disponibili.

Parlando di liste d'attesa, inoltre, l'assessore ha detto che "ci sono stati evidenti miglioramenti" anche se ha portato l'esempio di visite specialistiche che presentano ancora criticità, come quelle oculistiche e quelle dermatologiche. "Nei primi mesi del 2023, abbiamo messo in campo 61 milioni di euro, di cui 43 già stanziati, per ridurre le liste d'attesa sotto forma di incentivi per i medici e il personale sanitario e per le spese organizzative", ha ricordato infine Bertolaso.