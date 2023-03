Liste d'attesa ancora troppo lunghe in Lombardia: 61 milioni dalla Regione

Altri 61 milioni di euro per recuperare le liste d'attesa nella sanità lombarda. Il finanziamento è stato stabilito nella riunione di giunta regionale che si è tenuta lunedì 27 marzo. "Ci muoveremo in relazione ai bisogni territoriali rilevati dai flussi informativi", ha spiegato Guido Bertolaso, assessore al welfare, aggiungendo che un successivo provvedimento stabilirà i criteri e le modalità con cui le risorse verranno assegnate.

In pratica, sarà estratto l'elenco delle prestazioni attualmente 'fuori soglia', cioè dove le liste d'attesa sono eccessive rispetto alla norma, e verranno indicati ad ogni Ats i 'volumi' di prestazioni da far tornare nei tempi previsti. La priorità verrà data alla diagnostica per immagini e allo screening. Le Ats negozieranno il da farsi con i singoli 'erogatori' delle prestazioni.

La Regione attende ora dalle Ats, entro il 15 aprile, l'elenco delle prestazioni per le quali dovrà essere garantito un aumento del 10% mensile rispetto al 2019. Poi verranno assegnate le risorse.