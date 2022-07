C'è una task force per tagliare le liste d'attesa nella sanità lombarda

Il rimedio alle liste d'attesa 'infinite' nella sanità lombarda passa attraverso una task force organizzata dalla regione Lombardia, su proposta di Letizia Moratti, assessora al welfare e vice presidente della giunta. "Rivediamo la governance per intervenire sul rispetto dei tempi d'attesa e ci dotiamo di una struttura per la raccolta sistematica dei dati, l'individuazione degli interventi in base alle evidenze che emergono dall'analisi, il monitoraggio e la verifica costante delle politiche adottate", il commento di Moratti.

Della squadra fanno parte persone della direzione welfare, delle Ats, delle Asst, delle università e così via. L'obiettivo è arrivare alla prenotazione automatizzata e garantita nei massimi tempi previsti delle prestazioni di controllo nel percorso post-chirurgico, senza che il cittadino debba rivolgersi ai sistemi di prenotazione. Lo scopo è anche quello di riportare le prestazioni da liberi professionisti ad una scelta e non "alla scorciatoia per ottenere prestazioni in tempi più rapidi pagando di tasca propria", come afferma l'assessora al welfare.

La task force vigilerà sul rispetto dei tempi massimi di attesa e sulla visibilità delle agende di prenotazione, con possibilità di prenotare da parte di enti esterni. Cercherà poi di aumentare l'offerta di prestazioni ambulatorialil nei giorni festivi, nel tardo pomeriggio dei giorni prefestivi e alla sera nei giorni feriali. "L'accesso alle cure deve essere garantito con gli stessi tempi d'attesa a tutti i cittadini, è una questione di equità sociale", conclude Moratti.