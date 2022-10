Fino a un anno per una visita allergologica. Il Pd: "Ora basta, ridurre davvero le attese"

Per una visita allergologica senza priorità bisogna attendere 117 giorni in provincia di Bergamo, 238 giorni nella Città metropolitana di Milano, un anno in provincia di Varese. Mentre in provincia di Monza-Brianza non è nemmeno possibile prenotarla. E' solo uno dei tanti, tantissimi esempi di liste d'attesa 'monstre' nella sanità lombarda, con cui i cittadini hanno quotidianamente a che fare. Questo si traduce in una spesa tra i 7 e gli 8 miliardi all'anno per i lombardi che non si rivolgono al servizio sanitario regionale, e il 30 per cento di questa cifra è quanto pagano per visite ed esami se non vogliono o non possono aspettare e preferiscono andare privatamente.

Lo denuncia il Partito democratico lombardo, facendo partire una raccolta firme per chiedere alla giunta di centrodestra di affrontare questo problema una volta per tutte. "Le liste d’attesa in sanità sono una piaga per i cittadini lombardi ed è per questo che rilanciamo la nostra campagna - ha dichiarato il capogruppo del Pd Fabio Pizzul -. Circa due miliardi e mezzo di euro sono spesi ogni anno dai lombardi nel privato per ottenere quelle visite e quegli esami che non riescono ad ottenere nel pubblico per colpa dei tempi di attesa troppo lunghi. L’assessore Moratti dice che il problema è stato risolto, ma non è così. Per questo torniamo a chiedere le firme dei cittadini, online e nei banchetti, per affrontare una volta per tutte questo problema".

"Il tema dei tempi di attesa in sanità è sotto la nostra lente da anni - ha aggiunto il segretario regionale del Pd Vinicio Peluffo - e lo abbiamo portato, con il gruppo regionale, all’attenzione della Regione per quel che significa nel quotidiano della vite delle persone. Abbiamo sempre accompagnato la denuncia con le proposte che oggi torniamo ad avanzare supportati dalle firme dei cittadini che hanno già sottoscritto e vorranno sottoscrivere nelle prossime settimane. Questo è il momento che i palazzi di Regione Lombardia distolgano l’attenzione dalle vicende della formazione del Governo e delle questioni interne al centrodestra e che tornino a posare lo sguardo su quello che è il vissuto quotidiano dei cittadini, perché i problemi continuano ad essere gli stessi. Da questo fine settimana saremo in piazza per raccogliere le firme per una sanità più celere e più giusta".

Tra le proposte del Pd, disporre che in ogni ospedale sia possibile ottenere gli esami nei tempi indicati nelle prescrizioni; in caso contrario, che si riduca lo spazio lasciato ai professionisti per la libera professione; consentire alla Regione di decidere quali prestazioni devono fare i privati convenzionati; e costruire la rete della medicina territoriale realizzando almeno 500 Case di Comunità, una ogni 20mila abitanti.