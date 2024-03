A Milano l'incredibile performance dell'uomo invisibile (che è in questa foto)

È conosciuto in tutto il mondo come "l’uomo invisibile". E anche sotto la Madonnina ha confermato che il soprannome è quanto mai meritato. Perché anche a Milano Liu Bolin, artista cinese 51enne, ha messo in mostra la sua straordinaria capacità di fondersi e confondersi nell’ambiente circostante grazie a un accurato body painting, per poi essere immortalato dalla macchina fotografica.

Grazie alla collaborazione con "Galleria Gaburro", Bolin martedì è stato protagonista di una incredibile performance nella storica libreria Hoepli, tra le più grandi in Italia e in Europa con oltre 200mila libri disponibili. Con il corpo e gli abiti completamente dipinto con i colori della libreria, Bolin è stato in grado di sparire tra gli scaffali lasciando a bocca aperta tutti i presenti. Un "miracolo" che gli era già riuscito sulle guglie del Duomo, tra i sediolini della Scala e sul Belvedere di regione Lombardia, teatro di altri suoi iconici scatti.

"La nostra collaborazione con Liu Bolin - ha spiegato Giorgio Gaburro, fondatore della Galleria - nasce nel 2008 rappresentando un importante traguardo nel panorama culturale italiano, che fino ad allora non aveva mai ospitato l’artista cinese. Questo sodalizio di respiro internazionale è cresciuto negli anni, confermando uno degli obiettivi della Galleria: quello di rappresentare e proporre artisti che dialoghino con una ricerca incentrata su temi sociali e attuali, nella società contemporanea".