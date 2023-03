"Sei bellissima": la popstar Lizzo interrompe il concerto a Milano e abbraccia una fan, il video è virale

"Nel caso in cui nessuno te l’abbia detto, ricordati che sei speciale", questo canta Lizzo nel suo ultimo successo, Special, nel cui video è una supereroina che ricorda a una bambina quanto sia unica e bellissima. Un messaggio che arriva dritto al cuore di tutte quelle persone che non si sentono abbastanza belle, che trovano nei difetti delle ancore che non permettono di prendere il largo. Su questi temi Melissa Viviane Jefferson - il nome di Lizzo - ha creato il suo successo, dando voce a ragazze e donne come lei, riempiendo stadi, comprenso l'Assago Forum di Milano dove venerdì sera si è esibita per il suo tour mondiale.

E proprio a Milano è successo qualcosa di bellissimo. La 34enne, che a febbraio ha vinto il suo quarto Grammy Awards nella categoria Registrazione dell’Anno con About Damn Time - è lei la prima donna nera a vincere il premio dopo 29 anni, Whitney Houston lo vinse nel 1994 con I Will Always Love You -, ha chiamato sotto il palco una delle fan che erano in prima fila e l'ha voluta abbracciare.

"Ieri sera mentre cantavo Special - ha scritto la cantante su Instagram a corredo del video che mostra l'abbraccio - sentivo come se qualcuno tra la folla avesse davvero bisogno di quel messaggio... Poi più tardi nello spettacolo ho visto un cartello che diceva 'Posso avere un abbraccio?' e sapevo esattamente per chi era quel messaggio. Grazie Milano".