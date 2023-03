Le biblioteche di Milano hanno i locker per prestito e restituzione

Sono arrivati gli 'smart locker' e i box per il prestito bibliotecario. Lo ha annunciato il Comune di Milano, spiegando che si tratta solo dei primi dispositivi di una lunga serie. In particolare, per il momento sono stati installati tre locker che permettono di ritirare in autonomia i libri prenotati tramite il catalogo online, anche al di fuori degli orari di apertura delle biblioteche. Attraverso i locker è possibile restituire altri documenti ammessi al prestito: cd, dvd, audiolibri, videogiochi e riviste.

I locker sono disponibili presso la biblioteca Gallaratese (lunedì-sabato 8-20.30, domenica e festivi 8.30-20: in questo caso gli orari dipendono dall'apertura del centro commerciale Bonola) e presso la biblioteca Accursio, all'esterno del centro civico, 24 ore su 24. A breve ne saranno installati altri sei, in diverse zone della città.

Sono in corso d'attivazione, inoltre, sette box di restituzione presso le biblioteche Accursio, Chiesa Rossa, Dergano-Bovisa, Gallaratese, Oglio, Parco Sempione e Tibaldi. Nei box è possibile restituire i propri prestiti anche al di fuori degli orari di apertura della biblioteca. L'installazione dei locker e dei box è stata resa possibile grazie al contributo della Regione Lombardia e alla collaborazione dei Municipi 1, 3, 4, 5, 8. In particolare, l'installazione del locker di Gallaratese è stata effettuata in accordo con Massimiliano Di Miceli, direttore del centro commerciale Bonola, che ospita il locker.



Anche la biblioteca situata nel mezzanino della stazione M1 di Porta Venezia si è rinnovata, ampliando il catalogo del materiale disponibile al prestito, che ora offre, oltre alle ultime novità editoriali, anche audiolibri, fumetti e dvd. Dal primo marzo è possibile prelevare fino a quattro oggetti alla volta, uno a scelta per ciascuna tipologia.



"La tecnologia ha il potere di aprire nuovi orizzonti nel mondo della cultura e della conoscenza, consentendo di avvicinare sempre più le persone alla lettura. Smart library, locker e box rappresentano soluzioni innovative che, grazie al potenziale della tecnologia, rendono la lettura più facilmente accessibile a tutti e a tutte - dichiara l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi -. Grazie a queste soluzioni, le biblioteche continuano l’importante lavoro per diffondere i servizi bibliotecari tra cittadini e cittadine, intercettandoli nei loro percorsi quotidiani, senza limiti di orario e di distanza. L’installazione dei locker e dei box rappresenta un passo avanti verso il futuro delle biblioteche, dove la tecnologia si fonde con la cultura per creare nuove forme di fruizione e di apprendimento".