Milano, ecco un nuovo locker Esselunga: la spesa si fa da casa e si ritira all'outlet

Fare la spesa online per trovarsela, già insacchettata e pronta per essere portata via, in un armadietto accanto al parcheggio. È quanto accadrà a Scalo Milano dove è stato inaugurato il nuovo servizio locker di Esselunga.

Dove si trova il locker

Il grosso armadio diviso in "celle" si trova nel parcheggio sud dell’outlet, vicino al Varco 1, e consente il ritiro gratuito in 3 fasce orarie differenti. Il locker si trova in un’area apposita, con posti auto dedicati per permettere di avere agio e la distanza giusta per riporre la spesa. Il servizio è in funzione secondo gli orari di Scalo Milano, che sono comunque consultabili nella sezione dedicata agli slot di consegna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come si utilizza

Per fare una spesa con ritiro al locker bisogna esser registrati al sito Esselunga. Una volta effettuati gli acquisti si può scegliere l'armadio più vicino alla propria abitazione (generalmente si trovano nei parcheggi dei punti vendita Esselunga). Gli acquisti, previa disponibilità dello spazio, possono essere effettuati fino a sei ore prima del ritiro per un valore minimo di spesa di 40 euro.