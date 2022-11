1,4 milioni di lombardi si sono vaccinati contro l'influenza

1.402.144 lombardi già vaccinati contro l'influenza. Questo, annuncia Palazzo Lombardia, il dato aggiornato al 29 novembre dopo che dal 12 ottobre è partita la campagna vaccinale. Ad essere coperto al momento è il 13,6% della popolazione.

"Vacciniamoci perché sentirsi protetti dà più gusto alla vita", è l'invito del maestro pasticcere Iginio Massari, testimonial della campagna di vaccini, che ha prestato il suo volto per un video di sensibilizzazione. L'andamento dell'influenza - ha affermato l'assessore al Welfare Guido Bertolaso - è già 'ad alta intensità' rispetto agli anni passati, quando il picco si era verificato fra fine dicembre e inizio gennaio.

"L'altro dato importante - ha aggiungo Bertolaso - è quello relativo alle categorie più colpite che, in questo momento, sono i bambini che si stanno ammalando più spesso rispetto agli adolescenti e alle persone anziane". Nella settimana 14/20 novembre 2022, 137.887 persone in Lombardia hanno registrato una patologia simil influenzale che, da inizio settembre, è invece di 911.726 persone.

"Purtroppo - ha fatto notare l'assessore - proprio la fascia dei bambini è quella che ha la copertura più bassa e questo nonostante le iniziative messe in campo dalla Regione e dalle Ats come la sperimentazione della vaccinazione con spray nasale nelle scuole". Quest'anno la vaccinazione, dal 26 novembre, è offerta gratuitamente non più solo ai soggetti considerati a rischio, ma a tutti i cittadini. Come per quella anti covid, anche quella antinfluenzale può essere ricevuta - oltreché presso i medici di medicina generale - anche in farmacia. Per prenotarla basta collegarsi al sito https://vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it.