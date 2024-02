Dalla regione quasi 6 milioni di euro a sostegno della cultura: ecco chi potrà richiederli

La Lombardia stanzia 5,6 milioni di euro per la cultura. A deciderlo la Giunta su proposta dell'assessora alla cultura Francesca Caruso e dell0assessora al turismo Barbara Mazzali. Si tratta di ulteriori risorse per la realizzazione di progetti e manifestazioni significativi. La selezione per accedere ai fondi è aperta a comuni, comunità montane, unioni di comune, province, città metropolitane, enti, associazioni, fondazioni: insomma, la richiesta può essere fatta da una molteplicità di attori.

Con l'iniziativa sarà possibile anche finanziare eventi legati alle Olimpiadi "per mettere in luce le eccellenze culturali materiali e immateriali dei luoghi sedi delle gare e delle realtà che si sviluppano lungo tutta la via olimpica", afferma Caruso.

Le risorse per la concessione ammontano complessivamente a 5.661.000 euro, suddivisi così: