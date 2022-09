La Lombardia è tra le regioni d'Italia più "instagrammate" nell'estate 2022

La Lombardia è la terza regione italiana più 'instagrammata' d'Italia nell'estate del 2022 dopo Toscana e Veneto. Lo certifica un report svolto da Extreme, che ha raccolto 300mila post pubblicati tra giugno e agosto. "Analizzare questi dati ci permette di capire quali sono i luoghi del cuore dei turisti, ma anche quali sono le aspettative in relazione alle attività da svolgere", commenta Riccardo Di Marcantonio, Ceo della società.

Primeggia dunque la Toscana, mentre tra le città il podio è del terzetto Roma, Venezia, Firenze. Secondo il report, i turisti vengono in Italia per i luoghi balneari e le spiagge (39%), poi per le città d'arte (36%), infine per montagna e campagna (24%). Moltissimi i reel e i post dedicati al cibo italiano: pasta, aperitivi, pizza. E tanti quelli dedicati all'architettura e al patrimonio culturale di ogni parte d'Italia. Infine, protagonista è stata la moda, al quinti posto tra i temi più fotografati.