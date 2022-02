L'invito ai creativi della 'grande Loreto' per ideare l'identità visiva del nuovo piazzale

Una 'chiamata' alle realtà della 'Grande Loreto' per realizzare l'identità visiva di Loreto Open Community, il progetto di rigenerazione urbana che trasformerà l’attuale snodo di traffico meneghino in un grande hub vitale ricco di cultura, servizi, intrattenimento, commercio. A lanciarla è Nhood Services Italy, capo cordata del progetto vincitore del bando internazionale C40 per la trasformazione di piazzale Loreto a Milano. Che diventerà una piazza verde a cielo aperto, simbolo della Milano del futuro: un paradigma di socialità, inclusione, sostenibilità, che mette in moto le relazioni delle comunità locali.

Fino al 18 marzo, gli studi grafici, le agenzie di comunicazione e branding e gruppi di liberi professionisti che hanno la loro sede di attività nell’area allargata di Loreto potranno inviare una mail all’indirizzo loc@nhood.com e avviare il processo di accreditamento.

Sono invitati studi, agenzie e professionisti residenti nell’area urbana che abbraccia i Nuclei d'identità locale di Stazione Centrale - Ponte Seveso (NIL 10), Padova - Turro - Crescenzago (NIL 19), Loreto - Casoretto - NoLo (NIL 20), Buenos Aires - Porta Venezia - Porta Monforte (NIL 21), Città studi (NIL 22). I team accreditati riceveranno il brief completo con le informazioni dettagliate sul progetto i messaggi che l’identità visiva vuole raccontare e rappresentare.