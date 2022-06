Lory Del Santo si sente male nel Crazy Pizza di Briatore

Disavventura per Lory Del Santo nel Crazy Pizza milanese di Flavio Briatore, in via Varese, dove si è sentita male. L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi, che ha ormai fatto rientro in Italia dopo 70 giorni di permanenza in Honduras, ha ripreso la sua vita normale. La scorsa sera la showgirl, secondo quanto riferito, è andata a cena con degli amici nella pizzeria dell'ex patron della Benetton F1. Ma qualcosa durante la serata non è andata per il verso giusto. A svelarlo è stata la diretta interessata in un colloquio con Biccy.it, a cui ha raccontato di aver accusato un malore durante la cena. Per cercare di riprendersi si è diretta in bagno dove pare sia rimasta per un bel po'.

"Ho sceso le scale e mi sono sono subito sentita male. C’era qualcosa che non andava, avevo dei fortissimi crampi allo stomaco e sudavo. Sudavo così tanto che ero tutta bagnata, come se fossi uscita dall’acqua. I miei amici mi hanno raggiunta e volevano chiamare l’ambulanza, me per fortuna dopo aver un po’ vomitato mi sono sentita meglio", ha raccontato l'attrice. Fortunatamente non è stato necessario un trasporto in ospedale. L'ex naufraga ha poi rivelato di essere tornata a casa e di aver dormito tutta la notte con un piumone invernale nonostante il caldo. Lory Del Santo ha precisato che la responsabilità del suo malore non è stata causata dal cibo mangiato al ristorante.

"Assolutamente no, ho mangiato benissimo. Ho mangiato una pizza prosciutto e funghi ed un’altra fetta di pizza tipo calzone. Ho anche bevuto due bicchieri di vino. Tutto molto buono. Non pensavo però che una pizza potesse farmi stare così male, non ero più abituata a mangiare così tanto. Ora sono terrificata all’idea di mangiare di nuovo perché non voglio stare così male. Dovrò mangiare poco ed evitare l’alcool", ha concluso. Probabilmente sarà dovuto allo stress del periodo non proprio facile che sta attraversando, causato dall'uscita dal reality e dalle problematiche con il suo compagno Marco Cucolo.