Lotteria Italia 2022 2023, tutti i biglietti vincenti dei premi giornalieri

Lotteria Italia: c'è chi ha già vinto. In attesa dell'estrazione del 6 gennaio, che assegnerà i premi più ricchi, tra cui il primo da 5 milioni di euro, Lotteria Italia 2022 2023 ha già distribuito soldi in giro per la Nazione.

Durante la trasmissione televisiva abbinata "È sempre mezzogiorno!", sono infatti stati estratti 60 biglietti vincenti per i premi giornalieri. Così, dal 3 ottobre al 16 dicembre Lotteria Italia ha distribuito 55 premi giornalieri da 10mila euro e dal 19 al 23 dicembre 2022 5 premi del valore di 20mila euro.

A Milano sono stati vinti 10mila euro il 18 ottobre con il biglietto I134645 e altri 10mila con l'estrazione del 14 novembre, con il ticket F212918. Lo scorso anno sotto la Madonnina erano invece arrivati 4 premi giornalieri.

Tutti i biglietti vincenti dei premi giornalieri