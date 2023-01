Lotteria Italia 2022 2023, i biglietti vincenti di seconda categoria: l'elenco

Lotteria Italia, la sera della fortuna. Con l'estrazione dei biglietti vincenti 2022 2023 si è rinnovato il tradizionale appuntamento del 6 gennaio, durante la puntata dell'Epifania de "I soliti ignoti - Il ritorno". Tanti i premi assegnati nell'estrazione di venerdì sera, ben 195. Uno di prima categoria da 5 milioni di euro - andato a Bologna - e altri quattro di prima categoria da 2,5 milioni, 2 milioni, 1,5 milioni e 1 milione. Sono invece 10 i premi di seconda categoria da 50mila euro ciascuno e ben 180 i premi di terza categoria da 20mila euro.

Nessun premio di prima categoria a Milano, né in tutta la Lombardia. Tra il capoluogo meneghino e l'hinterland assegnati "solo" 10 premi di terza categoria, otto in città e due in provincia. Lo scorso anno sotto la Madonnina e nell'hinterland erano stati 15 i premi assegnati, anche in quel caso tutti di terza categoria.

Questi i premi di seconda categoria:

D 367432 PALERMO PA

F 328148 MONTE SAN SAVINO AR

P 005315 TORTORETO TE

A 265781 PARMA PR

O 309242 MEDESANO PR

B 197669 BENEVENTO BN

D 229592 JESI AN

C 442658 CAORLE VE

D 357293 FROSINONE FR

D 054762 VALLATA AV

Come incassare la vincita

Il biglietto costava 5 euro - anche quest'anno c'erano 12 differenti grafiche per l'iniziativa "disegniamo la fortuna" - ed era acquistabile in forma cartacea fino alle 21 del 6 gennaio 2023 oppure online fino al 3 gennaio 2023. In questa edizione della Lotteria Italia sono stati venduti 6.013.665 tagliandi contro i 6.359.771 dello scorso anno, con un calo del -5,4%. La vendita online è stata di 101.445 biglietti. Lazio in testa a questa speciale classifica con 1.118.190 biglietti staccati, seguito dalla Lombardia con 959.400, terzo posto per la Campania con 583.840.

Lotteria Italia 2022 ha già assegnato 60 biglietti vincenti per i premi giornalieri. Dal 3 ottobre al 16 dicembre sono infatti stati estratti 55 premi giornalieri da 10mila euro - due dei quali andati a Milano - e dal 19 al 23 dicembre 2022 5 premi del valore di 20mila euro.

Per il pagamento dei premi, "i biglietti vincenti integri ed in originale devono essere presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, presso l’ufficio premi di Lotterie nazionali Srl, Viale del Campo Boario 56/D – 00154 Roma, indicando le generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste, assegno circolare, bonifico bancario o postale", si legge sul sito di Lotteria Italia. "In alternativa, i biglietti potranno essere presentati, con le medesime modalità, presso uno sportello di Intesa Sanpaolo che provvederà a farli pervenire a Lotterie Nazionali Srl, rilasciando al giocatore apposita ricevuta".