La fortuna bacia il Milanese: 250mila euro vinti con il Lotto

A qualcuno nel Milanese potrebbe essere cambiata in meglio la vita dopo l'ultimo concorso del lotto: finisce a Bareggio, in provincia di Milano, la più alta vincita ottenuta con il Lotto nell'ultima edizione, pari a 249.500 euro.

Con una giocata da solo 6 euro (2 euro sulle sorti di ambo, terno e quaterna), per effetto - come rende noto l'agenzia Agimeg - della quaterna 4 8 51 71 sulla ruota di Bari. Si tratta del secondo premio più alto del 2022, alle spalle dei 600mila euro vinti sempre a Milano, e sempre con la ruota di Bari, nel concorso del 22 gennaio (in quell'occasione con una giocata da 5 euro sulla quaterna).

Nell'ultima estrazione da segnalare altre due vincite da Top ten finite in provincia di Milano, per l'esattezza a Garbagnate Milanese (16.636 euro) e a Melzo (9.750 euro). Sempre nel Milanese, a Dairago, c'è qualcuno che deve ritirare il premio di 50mila euro vinti al Superenalotto entro il 21 febbraio altrimenti rischia di perdere per sempre quel denaro.

Il 10eLotto premia invece Scanzano Jonico, in provincia di Matera, con 100 mila euro, per effetto di un 'otto' doppio numero Oro su un'estrazione frequente. È la terza vincita più alta da inizio anno con il 10eLotto, alle spalle dei 250 mila euro vinti a Casavatore (Napoli) e ai 200 mila euro finiti a Saviano (Napoli). Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per un totale di 584 milioni di euro.