Torna Love Mi, il concerto gratuito organizzato da Fedez a Milano

Fedez è pronto a riprendersi piazza Duomo. Il rapper meneghino sta infatti organizzando un'altra edizione di "Love Mi", il grande concerto gratuito che l'anno scorso si è tenuto il 27 giugno davanti alla Cattedrale simbolo di Milano.

Ad annunciarlo nelle scorse ore è stato lui stesso, con un audio pubblicato sul "Gruppettino segretino", il canale broadcast sul suo Instagram che conta oltre 320mila iscritti. "Ciao amici del Gruppettino, non so perché ve lo sto per dire, perché non vi cago mai. Ma solo per voi del gruppettino volevo dirvi Love Mi sta per tornare, grandi novità. Magari dopo lo cancello perché poi mi sgrideranno tutti", ha detto in un audio, che effettivamente poi è scomparso.



Nell'ultima edizione sul palco erano saliti, oltre allo stesso Fedez, più di venti artisti tra cui Achille Lauro, Annalisa, Articolo 31, Francesca Michielin, Fred De Palma, Lazza, Mara Sattei, Tananai, Tedua, Rondodasosa. L'evento era servito per raccogliere fondi per l’Associazione Andrea Tudisco OdV che, da 26 anni, opera con l’obiettivo di garantire il diritto alla salute dei bambini.