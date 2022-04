Al Politecnico si impara cos'è la serendipità, con Luca Abete (e Nesli)

Non fermarsi. Mai. Neanche davanti agli inciampi. Mattinata speciale quella di giovedì per gli studenti del Politecnico di Milano, che sono stati i protagonisti della quinta tappa del talk "#NonCiFermaNessuno", la campagna sociale motivazionale ideata e condotta da Luca Abete, lo storico inviato di Striscia la Notizia. All'appuntamento hanno preso parte anche il rapper Nesli e il padrone di casa, il rettore Ferruccio Resta.

Al centro dell'incontro, che si è svolto in via telematica, "il coraggio di affrontare le sfide senza il timore di cadere, il desiderio di lasciarsi alle spalle le difficoltà degli ultimi anni, la forza di chi non ci sta a farsi fermare dalle avversità ma trova nella serendipità uno straordinario alleato per affermare valori e talento".

"Non è un momento facile per i giovani italiani. Questa campagna sociale dà spazio al racconto del disagio di alcuni provando a stimolare una rinascita grazie all’esempio di chi si sente più forte - ha spiegato Luca Abete -. È questo l’obiettivo: accorciare le distanze e fare in modo che chi ha energia in più possa metterla a disposizione di chi ne ha bisogno. Il nostro viaggio nel mondo giovanile è straordinario e la tappa con gli studenti del Politecnico di Milano lo ha confermato. Vogliamo farci ambasciatori - ha proseguito l'ideatore del format - della diffusione di un vocabolo poco usato ma che può rappresentare uno strumento per sconfiggere le paure e valorizzare il talento: la serendipità".

"Anche un fallimento è un passo importante per la crescita. Serendipità significa avere il coraggio di provare ad aprire le porte che non si aprono e, nel caso una porta aperta si rivelasse 'sbagliata', riconoscere gli errori", gli ha fatto eco Ferruvvio Resta. E proprio con il tema della rottura degli schemi che portano alla ricerca “dei successi collettivi” che il cantautore Nesli ha catturato l’attenzione degli studenti, confessando i suoi trascorsi difficili: "Ho fatto pace con il mio passato dopo averci fatto a cazzotti". Rispondendo ad una domanda di uno dei ragazzi, il rapper ha puntato l'attenzione sul profondo valore della gentilezza: "Credo sia un valore forse passato di moda, ma che rivendico. Le persone gentili faranno sempre la differenza. Chi si mostra forte non sempre lo è davvero: la vera forza - ha ribadito - sta nel rimanere gentili anche quando la vita ti prende a sberle".

L'evento è stato anche l'occasione per consegnare lo speciale premio "#NonCiFermaNessuno", che è andato a Benedetta Brusasco, ??"straordinario esempio di resilienza che ha affrontato con grande determinazione le difficoltà cui la vita l’ha messa di fronte, superandole brillantemente, soprattutto grazie alla forza infusa da chi ha sempre avuto e sentito al suo fianco".