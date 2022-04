"Non ci ferma nessuno", il tour motivazionale di Luca Abete fa tappa a Milano

Parola d'ordine: ottimismo. "Non ci ferma nessuno", il tour motivazionale universitario ideato da Luca Abete, l’inviato di Striscia La Notizia, fa tappa a Milano. L'appuntamento, in modalità virtuale, è per il prossimo 21 aprile, ore 11, con gli studenti del Politecnico.

In collegamento ci saranno il rettore Ferruccio Resta, presidente della conferenza dei rettori che patrocina il progetto, e un ospite a sorpresa che interverrà per dialogare e stimolare le riflessioni degli studenti. Lo spunto al dibattito con gli studenti nell’edizione 2022 del tour "#NonCiFermaNessuno" arriva dal claim scelto da Luca Abete per sollecitare gli interventi: "Alla scoperta della serendipità!".

"Quante volte di fronte ad una difficoltà o ad un progetto che non sta prendendo la piega che ci aspettavamo ci fermiamo? E se invece da quell’imprevisto ripartissimo per valutare e cogliere nuove opportunità? In fondo - ricorda il volto noto di Striscia - anche Colombo cercava le Indie e scoprì l’America. Ecco il vero senso della serendipità, un termine che ritengo calzi a pennello ai tempi che viviamo. La forza di questo giro nell’Italia più vivace e brillante sta nell’unicità che ogni studente rappresenta - aggiunge l’inviato di Mediaset - . Una forza capace di sorprendere sempre. In fondo, uno degli obiettivi di #NonCiFermaNessuno è proprio quello di dare fiducia, non solo ai ragazzi, ma anche a chi li osserva, li ascolta e non può che plaudere al loro entusiasmo".

L'obiettivo della campagna, infatti, è spingere i giovani ad affrontare gli ostacoli che la vita pone dinanzi a loro. Ed è per questo che durante gli incontri non si parla della ricerca del successo ad ogni costo, ma si punta sull’analisi delle sconfitte, delle difficoltà e delle paure in grado di incrementare consapevolezze e coraggio. Da ormai sette anni Abete incontra gli universitari italiani per parlare con loro di coraggio, passione e degli incidenti di percorso capaci di diventare opportunità, proprio all'insegna della "serendipità". Così l'appuntamento coi giovani si trasforma in una vera e propria conferenza spettacolo, scandita da video, gag e testimonianze. In una vera e propria "festa dell'ottimismo".