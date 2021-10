Parietti e Lucarelli entrambe assolte: si erano querelate a vicenda

Il 'duello' prima al programma Ballando con le stelle e poi via social

Sono state entrambe assolte Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli, che si erano querelate a vicenda. Questo l'esito del processo che le vedeva imputate a Milano per diffamazione reciproca. A stabilirlo è stata la sesta sezione del tribunale meneghino al termine del dibattimento che ha concluso una vicenda giudiziaria che si protraeva sin dal 2018.

Il litigio ha avuto origine nel 2017 quando le due opinioniste si erano scontrate durante la trasmissione televisiva 'Ballando con le stelle', quando la Lucarelli, rappresentata dall'avvocato Lorenzo Puglisi, era giudice del programma, mentre l'ex show-girl era concorrente (ballerina). Il 'duello' a colpi di insulti dalla tv era poi proseguito via social.

Dai post si era passati alle denunce e il itigio era finito in tribunale. Nell'assolvere Alba Parietti il magistrato ha riconosciuto che le sue espressioni sarebbero state scatenate dalle 'provocazioni' della Lucarelli. "È stato riconosciuto - ha sottolineato il suo legale difensore Filippo Schiaffino - la correttezza del comportamento della mia assistita che durante quel periodo si è risentita per i continui attacchi. Oggi per lei si chiude, dal punto di vista penale, una vicenda che l'ha molto preoccupata".