Dove e quando si possono vedere le lucciole a Milano e dintorni

Sette serate tra maggio e giugno per ammirare lo spettacolo della "lucciolata". Le organizza la Fondazione Patrimonio Ca' Granda di Milano, in varie località parte del patrimonio naturale di cui dispone (e che prende il nome, nel suo complesso, di Oasi Ca' Granda): 8.500 ettari di terreni, 100 cascine, 4 chiese e un'abbazia, frutto delle tante donazioni di benefattori del Policlinico.

Si comincia sabato 27 maggio con numerosi appuntamenti. Alle sette di sera a Cascina Caiella (Casorate Primo, Pavia), mezz'ora dopo a Moriano (Bereguardo, Pavia) e a Cascina Selva (Ozzero, Milano). Alle nove a Morimondo (Milano), alle dieci al Parco Ittico Paradiso (Villa Pompeiana, Lodi). L'appuntamento successivo, sabato 3 giugno, è alle nove, ancora a Morimondo. E infine, sabato 10 giugno, alle otto meno un quarto a Moriano (Bereguardo).

"Durante le sere d’estate, la campagna diventa il palcoscenico per danze di corteggiamento delle lucciole. Le femmine, ormai adulte, emettono segnali luminosi per attirare l'attenzione dei maschi. Questi piccoli insetti hanno bisogno di luoghi bui e isolati per comunicare attraverso le loro

luci, rendendo possibile ammirarli solo lontano dalle città, tra i vasti campi, sulle sponde dei ruscelli e lungo canali d'acqua, nelle zone umide e temperate", si legge in una nota di Fondazione Patrimonio Ca' Granda.